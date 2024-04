La inesperada revelación de Mike Tyson antes de su pelea con el youtuber Jake Paul: “Estoy muerto de miedo”

Mike Tyson vs Jake Paul entrenando

El mundo del boxeo está ansioso por presenciar el enfrentamiento entre dos titanes de diferentes generaciones: Mike Tyson, el legendario ex campeón de peso pesado, y Jake Paul, el polémico youtuber convertido en boxeador. Ambos se enfrentarán en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, el 20 de julio en una pelea que ha generado tanto anticipación como críticas.

Con 58 peleas en su carrera y 50 victorias, Iron Mike es una leyenda viviente del boxeo. Sin embargo, a sus 57 años y sin haber peleado desde su último combate de exhibición en diciembre de 2020, el temor se apoderó de él ante la perspectiva de enfrentarse a Paul, un joven de 27 años con solo 10 peleas en su haber.

En una entrevista con el presentador televisivo estadounidense Sean Hannity, Tyson confesó sus miedos: “Tengo una personalidad extraña, aunque no creo que sea raro. Cualquier cosa que tenga miedo de hacer, la hago. Tenía miedo de la pelea con Roy (Jones Jr. en 2020)”

“Tenía 100 libras de sobrepeso, tenía 54 años, y dije ‘hagámoslo’. Cualquier cosa que tenga miedo, la afronto”, remarcó el que supo ser el campeón más joven de los pesos pesados, y agregó: “Esa es mi personalidad. En este momento, estoy muerto de miedo”.

Aunque reconoce sus temores, Tyson afirmó que éstos son parte del proceso previo a una pelea y que, sin ellos, nunca subiría al ring. “Si no tuviera estos sentimientos, no entraría en esta pelea. Tengo que tener estos sentimientos para pelear. A medida que la pelea se acerca, menos nervioso me pongo porque es la realidad. Y en realidad, soy invencible”, continuó.

Paul, conocido por su controversial presencia en las redes sociales, ha sido subestimado por algunos debido a su falta de experiencia en el boxeo profesional. Sin embargo, Tyson advirtió que no subestimen a su oponente: “Vi un YouTube de él a los 16 años haciendo bailes raros. Ese no es el tipo con el que voy a pelear”, agregó. “Este tipo vendrá, intentará lastimarme, a lo que estoy acostumbrado, y estará muy equivocado”.

Las redes sociales se han dividido en cuanto al resultado de la pelea. Mientras algunos confían en la experiencia y la fuerza de Tyson, otros creen en la juventud y la agilidad de Paul. Este último afirmó en una entrevista: “Soy más joven, más rápido, tengo más agudeza y puedo golpear al mismo nivel que él y tengo la capacidad para encajar sus golpes”, mostrando confianza en sus habilidades.

El combate, programado para el 20 de julio, será histórico independientemente de su resultado. Aunque aún no se ha confirmado si contará para los récords oficiales, se espera que ambos luchadores den lo mejor de sí en el ring. En cuanto al aspecto financiero, se rumorea que Tyson podría haber firmado por 20 millones de dólares para esta pelea, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

La expectación crece a medida que se acerca la fecha del combate. Los fanáticos del boxeo esperan presenciar un espectáculo inolvidable, mientras que los escépticos están atentos para ver si Tyson puede mantener su legado frente a un desafiante rival más joven. El 20 de julio, el estadio AT&T en Arlington será testigo de un evento que quedará grabado en la historia del deporte.