Gallardo busca fichar a un ex Boca que disputó la final de la Copa Libertadores en Madrid

Marcelo Gallardo quiere al ex Boca Nahitan Nández (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Marcelo Gallardo, entrenador de Al Ittihad en la Liga Profesional Saudí, pretende dar un salto de calidad dentro de su plantel y le manifestó a la dirigencia la intención de contratar al mediocampista uruguayo Nahitan Nández, actual jugador del Cagliari de Italia y con pasado en Boca Juniors, el clásico rival de River Plate, entidad en la que el Muñeco dejó una huella imborrable y es considerado como uno de sus máximos ídolos.

La información fue lanzada por el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, quien develó que la negociación se encontraría avanzada, contemplando un contrato de tres años para el aguerrido jugador. No obstante, añadió que sobre la mesa también tiene otra suculenta oferta de otro elenco árabe: el Al Qadsiah. Medios italianos, además, sostienen que el mediocampista recibió sondeos por partes del Inter de Milán de la Serie A.

Nández, quien ha tenido un destacado rendimiento en el Calcio con la camiseta del conjunto de Cerdeña, podría reencontrarse con Gallardo, con quien tuvo diversos enfrentamientos en Argentina cuando el primero jugaba para Boca Juniors y el Muñeco dirigía a River Plate. Durante su período en La Ribera entre 2017 y 2019, el charrúa incluso anotó un gol a el Millonario en un Superclásico que finalizó 2-1 a favor de Boca. También se enfrentaron en la final de la Copa Libertadores 2018, ganada por los de Núñez.

Nahitan Nandez es una de las figuras del Cagliari (EFE/EPA/Fabio Murru)

Al Ittihad se posiciona actualmente en el 4to lugar de la Liga Profesional Saudí, con 43 puntos, distanciado por 25 puntos del líder, Al Hilal. Este último ha establecido un récord de victorias consecutivas a nivel mundial en la presente temporada.

Los Tigres de Yeda tienen programado un enfrentamiento contra Al Fateh por la jornada 25 y aspiran a clasificarse a la próxima Champions de Asia a través de la Copa del Rey de Campeones, donde enfrentarán a Al Hilal en semifinales el 30 de abril. Una victoria en este torneo le garantizaría la clasificación directa, mientras que en la liga, deberá terminar en tercer lugar para tener opciones por la vía preliminar.

Vale destacar que Nández también sobrevoló en los pasillos de la Bombonera en distintos mercados de pases. Incluso el presidente Juan Román Riquelme se refirió públicamente a la posibilidad de repatriar al uruguayo en alguna ventana de transferencias: “No sé cómo es el tema de Nahitan. Con él he hablado varias veces porque es muy amigo de Cavani pero él allá es capitán. Volvió a la selección a jugar con Bielsa, porque el último tiempo con Tabárez no estaba yendo. Y eso hace que cuando vos no jugás en tu club y en tu selección las ganas por ahí aumentan, pero cuando en Europa jugás todos los partidos y te va bien se hace más complicado querer volver. Si yo tengo alguna novedad les cuento, ja; pero hoy en día no sabemos nada”.