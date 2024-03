Carlos Sainz ganó en Australia a 15 días de ser operado y Verstappen abandonó tras una explosión que impactó a la Fórmula 1

Explotaron los frenos de Verstappen

Carlos Sainz Jr (Ferrari) conquistó el Gran Premio de Australia, la tercera cita del calendario del Mundial de Fórmula 1, celebrada en el circuito Albert Park de Melbourne. Esta victoria, la tercera de su carrera en la Fórmula 1, se produce apenas dos semanas después de haber sido operado de urgencia de una apendicitis, lo que le añadió un significado especial a su logro.

El español, de 29 años, consiguió un triunfo imponente en una carrera en la que su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, quien además se alzó con la vuelta rápida, ocupó el segundo lugar; mientras que el inglés Lando Norris (McLaren) completó el podio.

Una de las noticias más relevantes de la jornada, en tanto, fue el abandono de Max Verstappen (Red Bull) debido a una falla en los frenos después de completadas solo cinco de las 58 vueltas programadas. El astro neerlandés, que aún sigue siendo el líder del campeonato, no regresó a pista y tuvo que retirarse; algo que no sucedía desde el Gran Premio de la Emilia Romagna, en Imola (Italia) de 2022.

El incidente del campeón reinante Verstappen, ocurrido poco después del inicio de la carrera, dejó la vía libre a Sainz, quien había arrancado desde la segunda posición y que ya lo había superado en la segunda vuelta. “La vida puede ser una auténtica montaña rusa, pero es maravillosa”, expresó el piloto de Ferrari, visiblemente emocionado al bajarse de su vehículo.

El piloto madrileño compartió, “Ha sido una buena carrera, me sentí muy bien; algo rígido, porque en lo físico no fue lo más fácil; pero me sentí bien y pude gestionar bien los neumáticos. Y estoy muy contento, con mi victoria y con el ‘doblete’ de Ferrari”. Sainz también detalló cómo fue su estrategia para mantener el ritmo ante Verstappen: “Perdió el coche en la vuelta tres y lo pude pasar. Luego tuvo problemas de frenos y se tuvo que retirar. Creo que después de la segunda vuelta ya sabía que hoy podía lograrlo. El riesgo de que entrase un ‘safety car’ siempre estaba presente, pero por suerte fue una carrera limpia”, indicó el español de Ferrari al canal de televisión DAZN.

Sobrepaso de Sainz a Max

Sainz también relató cómo, a pesar de sentir dolor de espalda debido a los días de inactividad forzada por su operación de apendicitis, completó la carrera sin mayores complicaciones físicas. Resaltó la importancia de haber liderado la competencia sin enfrentar problemas significativos: “Físicamente no lo he pasado mal. Y la verdad es que poder hacer la carrera primero y sin problemas también ayuda”, relató.

El piloto español no dejó pasar la oportunidad de referirse a su último año con Ferrari, marcando los altibajos de su temporada y cómo estos eventos han moldeado su experiencia: “La vida a veces es impredecible. Este año empezó con el disgusto de la no renovación, luego vino la alegría por el tercer puesto en Baréin; y después, la desgracia de lo de la apendicitis, que te lleva a no saber lo que va a pasar. Luego llego a Australia y gano la carrera. Es una victoria que me sabe a gloria y que demuestra que nunca hay que darse por vencido”.

Ferrari, la escudería con más éxitos en la historia de la Fórmula 1, logró colocar a sus dos pilotos en el podio, con Leclerc asegurando la vuelta rápida y Sainz llevándose la victoria. Esta actuación del Cavalino Rampante redujo la distancia de Leclerc con los corredores de Red Bull.

Para cerrar el día, Sainz, nombrado ‘Piloto del Día’, se tomó un momento para bromear sobre su estado físico sugiriendo a todos los pilotos “que se quiten el apéndice”, para asegurar el éxito.

TOP 5 CLASIFICADOS DE LA FÓRMULA 1

Max Verstappen (Red Bull) 51 puntos

Checo Pérez (Red Bull) 36 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) 28 puntos

George Russell (Mercedes) 18 puntos

Oscar Piastri (McLaren) 16 puntos