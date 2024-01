Franco Armani habló de las críticas que recibió por los penales y sorprendió al elegir cuál fue su mejor atajada en River Plate

Franco Armani es uno de los pilares fundamentales del River de Martín Demichelis. El experimentado arquero llegó a Núñez en 2018 y sus producciones lo convirtieron en un referente del plantel. Si bien en el último tiempo surgieron algunas especulaciones en torno a su futuro, el ex Atlético Nacional despejó las dudas al confirmar que seguirá en el club durante la próxima temporada.

En diálogo con TyC Sports, el arquero campeón del mundo reveló que no recibió ofertas y siempre tuvo la intención de permanecer en el Millonario. “Durante el año pasado hubo muchos rumores, pero no hubo ninguna oferta. En mi cabeza siempre quise seguir en River. Me gusta cumplir mis contratos y esa era mi idea este año. Me siento muy bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar”, afirmó en la entrevista realizada en el predio estadounidense donde el equipo lleva a cabo su pretemporada.

Armani también abordó la especulación sobre su deseo de retirarse en Atlético Nacional, recordando que el año pasado comenzaron a circular versiones sobre su posible regreso al fútbol colombiano. Sin embargo, insistió en asegurar su compromiso con La Banda: “Cuando llegué, dije que mi idea era retirarme en Nacional, pero la vida da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. Disfruto un montón estando en River, de los hinchas, del estadio... siempre quise quedarme acá”.

Con relación a la frustrada vuelta de Rafael Santos Borré y el capitán del Millonario señaló que el delantero “es un jugador, con una gran calidad”. Tanto en el aspecto deportivo, como en lo personal, y subrayó que comprendió que su decisión de buscar otro destino fue familiar. En cuanto a posibles incorporaciones, el golero no esquivó el interés manifestado por Yassine Bounou (Bono), quien brilla en la selección de Marruecos. “Ojalá que algún día se le dé”, sorprendió.

Finalmente, al abordar las críticas que le cayeron sobre la poca efectividad en los penales, tema que ha afectado a River en competiciones internacionales, Armani admitió que no siente presión por estas situaciones y destacó el trabajo de estudio que realizan junto al Flaco Saccone. “Del otro lado, tenés rivales que te estudian. Si vamos al caso de Rosario Central, creo que el arquero de ellos nos estudió muchísimo y teníamos claro donde iba a patear. A veces puede salir y a veces no, también juega la cabeza. Creo que a la hora de ir a patear un penal, juega la buena suerte”, analizó. Y completó; “En el caso nuestro, también estudiamos a los rivales, pero son muy cambiantes. Por ahí ves a un rival que pateó tres penales a la derecha y contra nosotros patea para la izquierda. Creo que en algún momento de este año se nos va a dar. Hay que tenerse fe y no volverse loco ni hacerse la cabeza”.

Como el ídolo popular también habló en ESPN, allí hizo un balance de su carrera y sorprendió al elegir su mejor atajada: “Todos me dicen la de Benedetto. Pero para mí la mejor fue la de Independiente, a Gigliotti. Yo digo por lo que significó dicen la de Benedetto (en La Bombonera), por el clásico rival, pero como atajada me quedo con la otra”, concluyó. Aquella maniobra ante el Rojo fue por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. El grito de gol les quedó atragantado a todos los hinchas del Diablo y el choque terminó 0 a 0.