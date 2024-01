Emiliano Vecchio rompió el silencio tras su salida de Racing y habló sobre los rumores de conflicto: “Es difícil llevarse bien con todo el mundo”

Emiliano Vecchio se fue de Racing y ahora busca club (Fotobaires)

En la jornada de ayer, Emiliano Vecchio firmó la rescisión del contrato que lo unía con Racing Club y quedó en libertad de acción. En la que fue una decisión personal, según reveló, agradeció a los dirigentes, ex compañeros y en especial a Víctor Blanco por el apoyo que recibió a lo largo de la recuperación de una lesión de ligamentos de rodilla que lo tuvo a maltraer en casi todo 2023.

Vecchio recién reapareció en la etapa final del año pasado, época en la que ya se habían ventilado algunas diferencias con el por entonces entrenador Fernando Gago y algunos referentes del plantel académico. “Es muy difícil llevarse bien con todo el mundo, a veces podés tener una discusión por algo. Todos los seres humanos tenemos un ego muy grande y, los futbolistas, multiplicado por 10. Tuvimos nuestras charlas, porque uno se equivoca, pero siempre con respeto, humildad, ganas de crecer y de que a Racing le vaya bien”, manifestó en diálogo con Radio La Red.

Al mismo tiempo, se refirió a su relación con Gabriel Arias, Leonardo Sigali, Iván Pillud y Gabriel Hauche: “Les tengo muchísimo respeto y agradecimiento porque me bancaron en la etapa de recuperación, que fue larga. No teníamos ningún inconveniente, muchas veces se sobredimensionan cosas que realmente no pasan. Teníamos discusiones, como todo el mundo. Hay veces que algunas cosas no te gustan o no le gustan al otro, pero cuando entrábamos a la cancha lo dábamos todo”.

Vecchio habría mantenido diferencias con referentes del plantel de Racing y se alejó de la Academia

Por otra parte, Vecchio fue consultado por la demora para volver a las canchas, respuesta que quedó sujeta directamente a Gago: “Fue una decisión del entrenador. En su momento me enojé como podía pasarle a cualquiera, porque los jugadores somos egoístas y queremos jugar. Tal vez no estaba al 100% para jugar y Fer no creía que estaba para competir. Mirándolo desde lejos, quizás no lo estaba”. Sobre el flamante DT de Chivas de Guadalajara, elogió: “Tiene conceptos futbolísticos que no se los vi a nadie. Va a dirigir donde quiera y siempre le voy a desear lo mejor”.

¿Por qué tomó la decisión de irse de la entidad de Avellaneda entonces? “A veces uno siente que lo mejor es irse y probar en otro club. En un punto sentí que en Racing había dado todo lo que tenía quedar y hubiera sido injusto si me quedaba. Fue una decisión totalmente personal, yo lo sentí así. Lo hablé con Víctor (Blanco) y me entendió, como siempre. Mucho no le gustó al principio y es normal, pero siempre me ayudó y ahora me dio la posibilidad de salir. Hay ciclos que se cumplen y hay que salir por el bien de uno y del club”. En tanto, remarcó que no llegó a hablar con Gustavo Costas, al que le agradeció por algunas palabras elogiosas que tuvo públicamente para con él.

EL FUTURO DE EMILIANO VECCHIO

El volante de 35 años reveló que lo llamaron desde Platense

El mediocampista de 35 años afirmó que está listo para competir al máximo nivel y no descartó continuar en el fútbol argentino o escuchar propuestas desde el exterior, en medio de rumores de un posible interés del fútbol chileno. “He hablado con algunos clubes, pero todavía no hay nada concreto. Tomaremos la mejor decisión a nivel familiar. Estoy preparado de la caebza y físicamente, me siento vigente. Estoy un poco baleado, tengo la carcaza complicada, pero puedo dar más”, bromeó.

Vecchio aclaró que no jugaría en Newell’s ni Independiente por sus sentimientos con Rosario Central y Racing, pero admitió que no es momento para retornar al Canalla: “Tengo que ser realista, es el último campeón y mi puesto está muy bien ocupado por el señor Malcorra, que hizo un torneo excelente. Por ahora lo voy a ver desde afuera”.

Por último, reveló qué equipo argentino lo tentó para mantenerse en este medio: “(Sebastián) Grazzini me llamó para ir a Platense, le agradecí y le dije que estaba entre una de las posibilidades, por qué no. Le avisé que no me quería apresurar y tomarme unos días. Uno nunca sabe cuál puede ser el destino”.