Dybala y Paredes sacaron chapa de campeones del mundo: se burlaron de un compañero de la Roma y el video se volvió viral

Paulo Dybala y Leandro Paredes comparten equipo en la Roma, que este miércoles disputará ante Lazio un electrizante encuentro por los cuartos de final de la Copa de Italia. En la antesala al “Derby Della Capitale”, los futbolistas se tomaron un momento de distención camino a los entrenamientos y sacaron chapa de ser los actuales campeones del mundo.

La cuenta oficial del club romano de la red social Tik Tok compartió un video con el ingreso de los argentinos quienes se burlaron de un compañero y le dejaron bien en claro que debe respetar la jerarquía como vigente campeón en el último Mundial de Qatar 2022. “Esperá, esperá. Primero los campeones del mundo”, se alcanza a oír. “Ahora sí vas vos”, continuaron. La “víctima” en las imágenes que rápidamente se volvieron virales fue su compañero Sardar Azmoun, quien tuvo que esperar a que La Joya y Lea ingresaran primero por la puerta que desembocaba al entrenamiento de La Loba comandada por José Mourinho. “No respetan, ¿vieron eso?”, bromeó el iraní, entre risas antes de dirigirse en último lugar hacia la práctica.

Este miércoles, en el estadio Stadio Olimpico, Lazio y Roma definirán un cupo de las semifinales, en un duelo mano a mano correspondiente a la Copa de Italia 2023-2024. El juego comenzará desde las 14 (hora argentina) y contará con el arbitraje de Daniele Orsato. En tanto, por la otra llave y en segundo turno, se medirán el Milan y Atalanta. El último enfrentamiento por el “Derby Della Capitale” en esta competencia fue en las semifinales de la edición 2016-2017, que terminó con triunfo de la Roma por 3 a 2. En lo que respecta a la Serie A, disputadas 19 fechas, el andar de La Loba y de los Aquilotti es bastante similar e irregular. La Roma marcha en el octavo puesto con 29 unidades y apenas por encima se ubica Lazio con 30, adueñándose por el momento del último puesto que brinda una clasificación a la Liga de Conferencia.

LA “VENGANZA” DE PAULO DYBALA CON UN RIVAL QUE INTENTÓ DESCONCENTRARLO

Paylo Dybala fue protagonista en el último partido la Roma como local ante Atalanta por la Serie A de Italia. El delantero de 30 años anotó de penal a los 38 minutos del primer tiempo, tras un remate de zurda, esquinado, al palo izquierdo del arquero Camesecchi, que se volcó al costado opuesto. El punta surgido de Instituto optó por casi no festejarlo, tomó el balón y salió corriendo al centro del campo para garantizar que no se perdiera el tiempo en la reanudación de la acción y también para lanzarle el balón a las espaldas de Teun Koopmeiners.

El hombre de Países Bajos lo había incomodado antes de la ejecución del remate desde los 12 pasos, tanto al momento de acomodar el esférico como posteriormente. Y la Joya no lo olvidó. Por eso se “vengó” con el pelotazo. Aunque puede haber un mayor trasfondo. Es que Koopmeiners jugó (ingresó en el complemento) aquella batalla de cuartos de final de la Copa del Mundo en Qatar, en la que Argentina se terminó imponiendo por penales. De hecho, el mediocampista ofensivo se hizo cargo de uno de los remates que superaron a Dibu Martínez. Aquella serie ofreció mucha controversia, por las acusaciones cruzadas de burlas y “juegos psicológicos”. Y terminó con el “andá pallá, bobo” de Lionel Messi a Wout Weghorst, como corolario de la efervescencia. ¿Acaso quedó una cuenta pendiente de aquel 9 de diciembre de 2022?

* El tenso cruce entre Dybala y Koopmeiners

Por lo pronto, Dybala jugó 83 minutos y se retiró ovacionado, aunque su aporte no le alcanzó a la Roma para conseguir el triunfo. Como se dijo, el conjunto de la capital italiana aparece octavo, con 29 puntos, en la tabla de posiciones del Calcio, a 19 del Inter, líder del certamen. Y se halla fuera de los puestos de clasificación a competencias europeas para la próxima temporada, aunque queda medio torneo por delante. Por la próxima jornada visitará al Milan el domingo 14 de enero. Al mismo tiempo, por la llave de los 16avos de final de la Europa League, se medirá ante el Feyenoord el 15 y el 22 de febrero.

Todos desafíos en los que la Joya es vital para la escuadra de José Mourinho, que mientras tenga abierto el mercado de pases, sufrirá ante la chance de perder a su as. Es que, desde el inicio de 2024, por contrato, su cláusula de salida se rebajó ostensiblemente y quedó en 13 millones de euros, cifra que no refleja su valía futbolística. Hay que aclarar que ese valor solo rige para los equipos internacionales que no pertenezcan a la Serie A. En consecuencia, surgieron los rumores de potentes equipos interesados, como el Manchester United y el Atlético de Madrid. No obstante, Dybala sigue comprometido con el presente de la Roma. Y sus aficionados lo agradecen.