Nuevo conflicto de Emiliano Vecchio en Racing: faltó por segundo día a la pretemporada y su futuro en el club es una incógnita

El nuevo ciclo de Gustavo Costas en Racing Club comenzó con un conflicto que podría terminar con la salida de un futbolista que tiene una conexión particular con el equipo. Emiliano Vecchio, quien desembarcó en la etapa de Fernando Gago, y que es pareja de Mechi Blanco, hija del presidente de la institución, faltó por segundo día consecutivo a la pretemporada y su futuro es una incógnita.

Te puede interesar: La Liga Profesional oficializó todo el fixture de la temporada 2024: los Superclásicos del año, la agenda del debut y el calendario completo

En las últimas horas, la noticia de una nueva ausencia generó el malestar del entrenador y del resto de sus compañeros. Según indicó TyC Sports y varios medios partidarios, el volante ex Rosario Central no le habría notificado al propio DT o personal del club sobre las razones de su no concurrencia al predio Tita Mattiussi para entrenarse con el resto de sus compañeros.

Es más, el periodista Tomás Davila, de ESPN, apuntó que Vecchio rescindirá su vínculo con Racing. “Tiene la intención y se lo comunicará a los dirigentes, por eso no volverá a entrenar. Habrá que ver cómo se da la salida, ya que a mediados del año pasado había firmado un nuevo contrato, pero la decisión del jugador, por lo menos hasta ahora, veremos si cambia su decisión”, dijo el cronista.

Te puede interesar: Atento Boca Juniors: un club brasileño mejoró la millonaria oferta por una de sus figuras y el Inter Miami se mete en la pelea

Al mismo tiempo, otra de las opciones podría ser su retiro del fútbol. “Es una cuestión personal”, indicó Davila, en relación a su deseo de dejar la Academia, noticia que ya les habría comunicado a la dirigencia de la institución de Avellaneda que tiene a Víctor Blanco como presidente. Los números reflejan que el mediocampista de 35 años jugó 20 partidos con la camiseta albiceleste: en 1020 minutos en cancha, anotó cinco goles y repartió siete asistencias.

A principios de 2023, Vecchio renovó su contrato con Racing hasta finales del 2024 (@RacingClub)

Hay que recordar que Vecchio sufrió una grave lesión poco tiempo después de su llegada al club. A finales del 2022 se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, lo que le demandó más meses de recuperación de lo habitual hasta que volvió a jugar. Además, se originó un conflicto con el ex DT también lo tuvo fuera del equipo. “Se cumplió un año y no fue por la lesión, a los nueve meses y medio estaba recuperado, pero no pude tener continuidad en Reserva”, argumentó el futbolista cuando fue consultado sobre el por qué no era parte de los concentrados.

Te puede interesar: Tevez habló del mercado de Independiente: el extranjero que es “prioridad”, la frase que le dijo a Alan Franco y la polémica sobre Santi López

Incluso, los rumores de una pelea interna con los referentes del vestuario repercutió en su estadía por el conjunto racinguista. “Se han dicho muchísimas cosas de mi relación con mis compañeros que no son ciertas. El grupo está muy bien, comprometido y enfocado en sacar esta situación adelante. Estoy también agradecido a ellos por el apoyo, el cariño y por aguantarme en toda esta etapa de recuperación”, explicó en diálogo con la prensa tras ser consultado por su relación con el grupo.

¿Serán las horas finales de Vecchio como jugador de Racing? Habrá que ver cómo se define su futuro en el club. Costas había mostrado interés de contar con sus servicios de cara al comienzo del 2024. “Vecchio demostró hasta no estando bien físicamente. Hay que ponerlo bien, diez puntos. Si no estando diez puntos nos dio bastante, estando bien nos puede dar muchísimo”, dijo el ídolo del club en su llegada.

Después de este faltazo en los primeros dos días hábiles del año y en el comienzo de la pretemporada, el escenario para el jugador podría cambiar drásticamente. De generar ilusión en los hinchas de la Academia a, si él así lo decide, podría colgar los botines y despedirse del fútbol profesional.