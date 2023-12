Tras desvincularse de River Plate, Salomón Rondón ya tiene nuevo club

El jugador venezolano Salomón Rondón celebra un gol con su selección. EFE/ Miguel Gutiérrez

La noticia no tardó en llegar. Tampoco el trámite de buscar nuevo club. Es que apenas un día después de desvincularse de River Plate y firmar la rescisión de su contrato, Salomón Rondón concretó su llegada al Pachuca de México, donde continuará su carrera.

El delantero venezolano dio por terminado su vínculo con el Millonario cuando decidió interrumpir el contrato que tenía fecha de vencimiento para el 31 de diciembre de 2025. Y apenas un día más tarde acordó su arribó a la entidad azteca, donde consiguió una mejora salarial. El experimentado atacante que se transformó en una figura histórica de la Vinotinto devolvió el dinero que La Banda le abonó de forma adelantada en febrero pasado, y de esa manera selló su desvinculación.

El goleador de 34 años había llegado a la institución de Núñez a fines de enero de este año, en el inicio de la gestión de Martín Demichelis como entrenador, y le costó adaptarse luego de su paso por el Everton de Inglaterra. Si bien marcó un gol en la victoria por 2 a 0 ante Boca Juniors en La Bombonera, por la Copa de la Liga, su desempeño con el club porteño dejó más dudas que certezas con 35 partidos jugados, 10 goles y dos títulos obtenidos (Liga Profesional y Trofeo de Campeones).

Por cuestiones personales, Salomón Rondón y su familia pusieron punto final a su estadía en la Argentina y de inmediato se instalaron en México, donde para incorporarse al Pachuca en la Liga MX.

Por su parte, la institución de Núñez consideró insuficiente una oferta de Los Ángeles Galaxy por Solari, valuada en 10 millones de dólares. El Millonario es dueño del 60% del pase del jugador, mientras que el resto se reparte entre Colo Colo de Chile (20%) y Talleres de Córdoba (20%).

River había abonado 5 millones de dólares por su incorporación, en julio de 2022, y pretende mantenerlo en el plantel de cara a la próxima temporada.

A la espera de la temporada, en el plantel liderado por Martín Demichelis no estarán Enzo Pérez, ni Jonatan Maidana, mientras que aún se debe resolver la continuidad de Bruno Zuculini, Emanuel Mammana y Matías Suárez (el volante y el defensor son pretendidos por Racing).

El ex Manchester City está bajo el radar de Gustavo Costas (el DT de la Academia lo llama para convencerlo de volver al club donde se formó), pero Nacional de Uruguay presenta una propuesta económica más favorable; el defensor también recibió una llamada desde el Cilindro de Avellaneda, mientras que el delantero está cerca de renovar su contrato.

Asimismo, el diario inglés The Guardian, uno de los más prestigiosos de Europa, informó en las últimas horas que el Manchester City llegó a un entendimiento de palabra con River Plate para cerrar el desembarco de Claudio Diablito Echeverri a la Premier League.

El club ciudadano decidió pisar a fondo luego de que el joven de 17 años manifestara públicamente que no extendería su vínculo en Núñez durante los festejo por la consagración del Trofeo de Campeones tras vencer a Rosario Central en Santiago del Estero. “Mi representante habló con el presidente. Se hablaron muchas cosas, que mi representante no atendía las llamadas y sí estaba en contacto siempre. No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar en el club. Después se verá qué pasa”, expresó en plena celebración generando una conmoción en el Mundo River, ya que fue el primer encuentro de Echeverri como titular.

River pretendía extender el vínculo con el jugador y mejorar la cláusula de rescisión, pero deberá conformarse con la propuesta que llegó desde el Reino Unido.

Una de las claves de esta negociación es que el chaqueño seguirá bajo el mando de Martín Demichelis por un año más en calidad de cedido como parte de este acuerdo. De esta manera se descarta por completo la posibilidad que el conjunto de Manchester ceda al joven a alguno de sus clubes satélites (tienen al Troyes de Francia, Lommel SK de Bélgica, New York City de Estados Unidos y Girona de España, entre otros).

Vale recordar que el contrato de Echeverri era hasta fines del 2024 con una cláusula de salida de 25 millones de euros, la cual ascendió a 30 a falta de diez días hábiles para el cierre del mercado de pases. “Permanecerá cedido en el club argentino un año más como parte del acuerdo después de que el City mantuviera conversaciones productivas”, sentenció el periodista Ed Aarons en el artículo que lleva su firma.