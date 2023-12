Dibu Martínez: la razón de su obsesión por no recibir goles y cuáles fueron sus mejores atajadas en la temporada

Emiliano Martínez atraviesa un presente de ensueño tanto en la Selección como a nivel clubes en el Aston Villa de Inglaterra. Luego de ganar la Copa del Mundo en Qatar con Argentina y ser nombrado el mejor arquero del planeta, el Dibu revalidó todo lo cosechado en esta temporada en la Premier League con sus fantásticas atajadas.

En diálogo con ESPN, el marplatense analizó su presente. “Es difícil elegir una la verdad. Pero la del año pasado es irrepetible esa temporada. Primero porque fue en un mes que nunca se jugó (la Copa del Mundo) y terminar el año tan bien como ese la verdad es es difícil. Esta temporada también a nivel clubes y Selección. Quedar como el arquero con más minutos sin recibir goles en la historia de la selección y estar peleando la mitad del torneo la punta con Aston Villa, un club que nadie pensaba estar tan alto, es un mérito doble. Estoy disfrutando mucho del fútbol. Es algo que no hacía hace mucho”, esbozó.

El guardameta albiceleste se convirtió en una pieza fundamental para los de Unai Emery, la gran revelación de la Premier League. Además, se quedaron con el primer puesto en su grupo en la Conference League (compartieron zona con Legia Varsovia de Polonia, AZ Alkmaar de Países Bajos y HSK Zrinjski de Bosnia) y clasificaron a los octavos de final.

Durante la charla, Martínez también develó los motivos de su obsesión por el “clean sheet” (mantener la valla invicta): “Siempre digo que es mi trabajo. Le das confianza al equipo, a mí mismo. Siempre digo que el equipo que menos goles recibe es el que gana títulos”. Y luego, añadió: “Se ve que ganan 4-3, pero como equipo no estuvieron sólidos. Ahora, ganás 1-0 ó 2-0 y otro partido ganás 1-0, la verdad que dicen ‘es difícil hacerle un gol a este equipo’. Cuando tenés jugadores que sabés que te meten goles todos los partidos tener la valla en cero sabés que ganás el partido. Encontré un grupo en la selección y mismo acá que disfrutan mucho el tener la portería en cero”.

“Es lindo. Cuando estaba acá había solo un argentino o dos, ahora hay uno por equipo, uno cada dos equipos. Eso es muy lindo la verdad, muchos jugando muy bien. Los chicos la están rompiendo. Ninguno bajó el nivel desde el mundial. Es un orgullo que haya muchos chicos acá, que vengan jóvenes. Es la mejor liga del mundo. Acá apredés o aprendés. Abrirle las puertas a más argentinos es bueno para el país”, explicó el futbolista ante la gran cantidad de futbolistas que se desempeñan en la Premier League. Actualmente en la Primera División también se encuentran Emiliano Buendía (Aston Villa), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis MacAllister (Liverpool), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Lisandro Martínez (Manchester United), Cuti Romero (Tottenham), Gio Lo Celso (Tottenham), Alejo Veliz (Tottenham), Facundo Buonanotte (Brighton and Hove), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) y Marcos Senesi (Bournemouth).

También aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a los simpatizantes de Independiente: “Terminaron mejor que como lo habían empezado. La verdad no sigo mucho los partidos por el tema de los horarios, me cuesta muchísimo seguir la liga; pero le deseo lo mejor, es el club que más quiero en Argentina”.

A la hora de repasar sus mejores intervenciones bajo los tres palos del Aston Villa, el 1 no dudó: “Las dos del City, por la importancia que tenía el partido. El primer mano a mano con el Chelsea, en un minuto clave, con la pierna a Sterling”. Luego, ante la consulta del periodista agregó: “La del Brentford también es importante, por el minuto del partido. Eso puede cambiar el partido. Valoro mucho eso”.

“Mucha gente no nos tenía en el top 6 jugando competencia internacional. Si en el top 7 u 8, porque clasificamos a la Conference League. Todos pensaban que íbamos a caer, pero nos mantenemos. Tenemos un entrenador que no nos deja relajar. Cuando competís al mil por mil ganás más de lo que perdés”, remarcó. No obstante, aclaró que será complejo coronarse al final de la temporada: “Es muy difícil. Yo voy paso por paso. Yo quiero ganar todo, pero no depende de uno. No son 7 partidos como un Mundial, depende de las lesiones, de cómo va tu equipo. Vamos a pelear todo: la Premier League, la FA Cup y la Conference League”.