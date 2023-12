Un gigante de Europa pretende al Diablito Echeverri y pagaría una suma multimillonaria: “River tendría poco para hacer”

Diablito Echeverri, una de las máximas promesas de River Plate (gettyimages)

Claudio Echeverri es la principal joya de las divisiones inferiores de River Plate y el brillante Mundial Sub 17 que tuvo con la selección argentina lo puso de forma definitiva en el radar de los gigantes del fútbol europeo. El Diablito encandiló a todos por su habilidad y goles, tres de ellos en la victoria ante Brasil. Es por eso que no sorprende que ahora su futuro esté puesto en un emblemático club del Viejo Mundo y muy vinculado a los argentinos.

Te puede interesar: River Plate aprobó la reforma del estatuto: los puntos clave de una decisión histórica

Se trata ni más ni menos que del Barcelona que es el que más aceleró las gestiones para poder llevarse al volante ofensivo de 17 años, según informó el periodista Gustavo Yarroch, que sigue la información de la entidad de Núñez. “Es posible que llegue una oferta importante, incluso superior a la cláusula de rescisión que es de 25 millones de euros (27 millones de dólares). Y cuando falten diez días para el cierre del mercado de pases se va a transformar en 30 millones de euros (32 millones de dólares)”, contó en su canal de You Tube el cronista de Radio La Red e ESPN.

“Hay dos clubes ingleses que lo siguen de cerca, el Manchester City de Pep Guardiola y el Chelsea. Pero ninguno aceleró como el Barcelona. Incluso hubo un Zoom del entrenador, Xavi, interiorizándose sobre la situación de Echeverri y su condición futbolística”, agregó Yarroch, quien hizo hincapié en que los próximos días serán claves para definir el futuro del chaqueño. En caso de que esta gestión se concrete podría dejar River Plate en junio de 2024.

Te puede interesar: Cambió la camiseta con Messi y la cuidó de la forma más peculiar: la confesión de un ex futbolista de la selección argentina

El argumento más fuerte del Barcelona es que “en el entorno del jugador creen que se puede llegar a ir de River porque la oferta del Barcelona es seria. Pagarían alrededor de 30 millones de euros. En ese caso River tendría poco para hacer y el Barcelona está mostrando buena voluntad para no llevárselo por el monto de la cláusula y que no sea antipático el modo en que se lo llevaría y por lo cual negociaría con River por encima del monto de la cláusula”.

Echeverri jugó solo cinco partidos en la Primera de River Plate y brindó una asistencia. Ingresó el sábado en el partido ante Rosario Central por la semifinal de la Copa de la Liga que fue eliminación por penales del elenco millonario. El Diablito es un futbolista que despertó un idilio con la gente por su gambeta, pegada excelsa y cambio de ritmo.

El argentino Claudio Echeverri celebra uno de sus tres goles a Brasil durante los cuartos de final del Mundial sub-17 (EFE/EPA/BAGUS INDAHONO)

Cabe recordar que el presidente de River Plate, Jorge Brito respondió sobre el tema y el martes en diálogo con TyC Sports aseguró: “Estoy convencido que lo de Echeverri se va a resolver antes de fin de año. Así nos lo dijo el representante. No quisimos entorpecer el Mundial. Estamos confiados en que los próximos días tendremos noticias de la renovación”.

Te puede interesar: Destaparon una interna en Barcelona entre Xavi y algunos jugadores por el “exceso” de días libres

El representante de Echeverri es Enzo Montepaone. A propósito, Yarroch amplío el panorama: “En el entorno del jugador dicen que el representante va a volver al país el año que viene y que quieren esperar a que esté en el país para hacer la firma, pero con una firma digital se podría cerrar. En el entorno de River dicen que se lo quieren llevar y que quieren aprovechar la chance que le dio al haber sido una de las figuras del Mundial Sub-17″.

El contrato de Echeverri vencerá en diciembre del año próximo y la dirigencia de River Plate quiere renovarle por dos años. Aunque en caso de que el juvenil no firme, Yarroch planteó un complejo panorama de cara a la pretemporada que será en los Estados Unidos. “Se tiene prensado viajar el 5 de enero a la noche. ¿Lo dejará subir a Echeverri al avión? ¿O si el pibe no firma lo dejará colgado como Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri? En su momento en River dijeron que es una postura política y que cuando un jugador no tiene la voluntad de negociar el contrato se lo separa del plantel”.

Por último, aclaró que tres de los compañeros de Echeverri en el Mundial Sub 17 y que también juegan en River Plate, es posible que sean convocados por el director técnico, Martín Demichelis, para la pretemporada. “Ulises Giménez, Agustín Ruberto y Ian Subiabre, es muy probable que los tres vayan a la pretemporada en los Estados Unidos. No así Franco Mastantuono porque es más chico y tiene 16 años”.