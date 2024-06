De qué murió el humorista Coco Martínez: la palabra de su novia y el recuerdo de sus seguidores

Homenaje a Coco Martinez de sus seguidores

Sorpresa y conmoción causó este martes 11 de junio la noticia sobre la muerte del comediante Coco Martínez, con una legión de fieles seguidores que día a día compartían y admiraban cada una de sus ocurrencias. La información sobre su deceso fue divulgada por su pareja, quien no dudó en destacar su afecto y gratitud hacia él.

“No quería dejar de pasar por acá a hablar con ustedes y agradecerles inmensamente todo el apoyo y la buena energía. Todos los mensajes de amor que le mandaron a Coco durante todo este tiempo”, comenzó, entre lágrimas, la joven. En esa misma línea, sumó: “Este es el video más difícil que me toca hacer en la vida, pero me parece que se lo merecen y que él hubiera querido que sepan y que puedan acompañar en este momento desde el respeto, el dolor que estamos viviendo todos”.

“Coquito falleció ayer… Él siempre fue una persona muy reservada. Lo que sí quiero que sepan es que estuvo internado, hicieron todo lo posible por ayudarlo”, comentó respecto al fallecimiento de Coco, quien había alcanzado más de 170 mil seguidores en el último tiempo.

La pareja del humorista dio detalles del motivo detrás de su fallecimiento ante sus seguidores (Instagram)

Coco había comunicado inicialmente a sus seguidores que había tenido un episodio de dengue, lo cual luego se descartó, y respecto de ello, su novia explicó: “Si bien él inicialmente les había contado que tuvo un episodio de dengue, que en definitiva después no se confirmó, todo fue a raíz de que tenía problemas intestinales muy graves desde hacía tiempo y él no lo sabía. Su cuerpo no lo manifestaba de una forma que lo haya hecho preocuparse antes. Además de que era muy fóbico a los médicos, muy reticente a los controles y esas cosas”.

La situación se agravó a tal punto que desarrolló una infección, comentó en el video, visiblemente afectada: “En un momento él tenía una infección generalizada y con todo el cuerpo muy demandado y muy mal. Y realmente, si llegaba a superar esta situación tan horrible en la que estaba, las consecuencias de una situación así son gravísimas”, detalló totalmente conmovida y les aseguró a los fanáticos que ni bien estuviese en condiciones, “me gustaría compartir con ustedes, que sepan que Coco así como lo vieron siempre de jodón, de buena onda, de buena gente, él era así en su vida cotidiana”.

Además del video que dejó a modo de explicación sobre el trágico hecho, también subió un posteo de despedida. Junto a una imagen donde se lo ve con una de sus mascotas, el epígrafe fue el siguiente: “No voy a poner fechas porque él era muy coqueto y de la edad ni hablar. Eterno Coquito. Gracias por todo lo que nos diste. Te amamos para siempre. Gracias por hacerme feliz cada día”.

El primer video de Coco Martínez en las redes

“Soy Coco Martínez, comediante vago, pero buen pibito”, se presentaba en una de las plataformas en las que realizaba sus clásicos streams en los que además desplegaba uno de sus segmentos más aplaudidos al interpretar el papel de Nahuelito Gamer, y con la voz cambiada como si fuera un menor, jugaba en línea con diferentes personas a las que terminaba hartando y ganando por cansancio.

Pero no quedaría todo en el ámbito virtual. Coco también fue una figura conocida en el circuito de comedia porteño. Incluso también se junto con Chapu Martínez y presentaron el espectáculo “Todos tenemos un Martínez”, dirigido por Pablo Picotto. Este show combinaba monólogos, sketchs, proyecciones audiovisuales, personajes, improvisaciones y la participación del público para lograr risas e identificación.

Coco Martínez no reveló su nombre

Además, en el último tiempo fue parte del canal de streaming Blender, en el marco del ciclo Antes se podía, con Agustín Fantasía y Gaby Acosta. Allí era el encargado de realizar los más variados móviles, desde cómo se servía una bondiola en la Costanera y Palermo, hasta las aventuras de choferes de vehículos de aplicaciones hasta indagar en el presente de cartoneros o de kiosqueros.

Debido a la cercanía que sentían sus seguidores con su presencia es que ninguno quiso quedar al margen de expresar sus condolencias y recordarlo con una sonrisa, ante lo cual su pareja no dudó en compartir algunos de esos mensajes, a la vez que expresó: “Gracias a todos. Cada vez que refresco hay cientos y cientos de mensajes más. Imposible compartir todos. Se siente inmensamente el cariño, no lo podemos creer”.