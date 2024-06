Abrazos, gritos desaforados y una palabra clave: así fue la despedida de la novia de Martín Ku en GH

Así fue la despedida de María, la novia del Chino, de la casa de Gran Hermano (Video: Telefe)

El miércoles por la noche se vivieron un sinfín de emociones en la casa de Gran Hermano (Telefe). Tensión y angustia fueron las que se destacaron entre los participantes, quienes se despidieron de dos familiares. En esta oportunidad le tocó a María, la novia de Martín Ku, quien vivió su último momento en el reality entre gritos inentendibles y palabras de aliento, que dejaron descolocados a los presentes en el patio.

“María, muchas gracias por tu visita. Te mando un beso grande”, fueron las palabras que eligió el anfitrión del recinto para despedir a la novia del Chino. La joven se convirtió en el segundo familiar en quedar fuera de la competencia durante la jornada (la primera había sido Antonella, la madre de Nicolás) tras un enfrentamiento entre su pareja y Furia.

Tras los saludos de rigor y de cara a la salida, María aprovechó para darle un fuerte abrazo a su novio y dejarle un mensaje encriptado: “Gracias por esto, te espero el 7 de julio. Te quiero ver bien, mi amor. Foco, foco, foco. Extrañame”.

Mientras los compañeros del participante entonaban las estrofas de “Ciudad Mágica” de Tan Biónica, la muchacha aprovechó su último tiempo en pareja. Llenándolo de besos, le transmitió todo su apoyo sin romper el aislamiento. “Foco”, volvió a repetir, y le pidió al participante que no se deje manejar por los ataques de su compañera, Juliana.

En paralelo a los gritos del exterior, la joven se despidió de su novio

Segundos antes de dejar la casa, María se llevó una sorpresa. Es que, no se estaba preparada para escuchar la serie de gritos provenientes del exterior, por parte de los fanáticos de Furia, que se organizan cada día con un megáfono para hacerle llegar un mensaje a la doble de riesgo. “No des bola”, le dijo La Tintu (como la apodan) a Ku, mientras lo miraba a los ojos, antes de cerrar la puerta que da salida.

En paralelo, los participantes intentaban descifrar los gritos sin mucha suerte. “No entiendo qué dicen”, señaló Juliana Scaglione por su lado. “¿Qué dicen? ¿'Vendo muebles, vendo heladeras’?”, teorizó Darío con una expresión que denotaba la confusión que sentía en ese momento.

Divertido por la situación, Nicolás no se molestó mucho en averiguar lo que quiso decir esa voz y expresó: “No sé, que se compre otro megáfono ese pibe”.

Furia versus Martín Ku

Martín Ku y Furia encabezaron una acalorada pelea por Marisol (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Previo a su salida, María fue el tema de discusión entre su pareja y la doble de riesgo. En compañía de sus compañeros, los participantes comenzaron a votar quién debería dejar la casa, lo cual dejó a Los Bros apuntando a Nicolás, el marido de Emmanuel y a Darío, el estilista cordobés, y la deportista por Antonella, la mamá de Grossman. Aunque minutos después, Juliana marcó la diferencia, cambió su voto y fue directo contra la novia del Chino.

Al revelar las razones detrás de su decisión, ella explicó: “Primero, ¿sabés por qué quiero que se vaya? Porque veo que con mi hermana se lleva como el oj... y me mira con caras que no me gustan, es una actriz del oj..., te lo digo en la jeta”. Sus dichos no fueron apoyados por Ku, quien la escuchó atentamente y le llevó la contra. Una vez más, ella arremetió contra la muchacha: “No me interesa la información que tengan, a mí me miran todos con buena cara. Quiero que María se vaya, no me importa cómo se llama, ¡afuera la gente falluta! Harta de la gente falluta”.

Ante ese comentario, el jugador dejó en claro su enojo y estalló en su cara. Tan solo unos centímetros de ella le gritó que su pareja “no es falluta”, lo cual ella aprovechó para desafiarlo. “Parate, eh, dale, sacá la mierda que tenés, ¡actor hijo de puta, dale!”, lanzó la deportista ya entrando en una vorágine de insultos.

Bautista intentó ocupar el rol de mediador, lo cual consiguió por unos minutos. También lo hizo Darío, que remarcó la importancia de tomar una decisión rápida. “Ya te dije que no me molesta que se vaya Mari”, expresó el profesor de CrossFit, mientras que Scaglione volvió a dejar en claro su postura. “Yo quiero sacar a María, punto”, sentenció a modo de cierre de la furibunda pelea que protagonizó con el otro integrante del reality.