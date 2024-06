Cómo seguirá el mercado de Boca Juniors tras la llegada de Medel: las negociaciones con dos futbolistas que juegan en el exterior

Diego Martínez y Juan Román Riquelme siguen en busca de refuerzos para el plantel de Boca Juniors (Fotobaires)

El primer refuerzo del mercado de pases ya llegó: Gary Medel se desvinculó de Vasco da Gama, arribó a Argentina, se sometió a los exámenes médicos, puso la firma hasta diciembre de 2025, se entrenará y quedará disponible para el duelo del próximo miércoles ante Almirante Brown por los 16avos de final de la Copa Argentina en Mendoza. Boca Juniors, así, sumó a la primera cara nueva de varias que serán presentadas en las próximas semanas.

Ahora el Consejo de Fútbol tiene encaminadas dos negociaciones que dejan en claro cuál es el sector de la cancha que intenta reforzar: el mediocampo. Si bien la incorporación de Medel le aportará al cuerpo técnico una alternativa como volante tapón, el trasandino también puede ser ubicado como defensor central (donde se desempeñó la mayor parte del último tiempo) o incluso stopper.

A sabiendas de que Equi Fernández y Cristian Medina pueden llegar a marcharse de un momento a otro (y en el mejor de los casos se quedarán en la Ribera pero se ausentarán varios partidos por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024), Juan Román Riquelme pretende abrochar dos o tres mediocampistas más. El primer apuntado fue Tomás Belmonte, pero la tratativa encaminada es la de Fausto Vera.

El ex futbolista de Argentinos Juniors fue vendido por una cifra cercana a los 5 millones de dólares a mediados de 2022 (a cambio del 70% de su pase). El plan de Román y compañía es adquirir la mitad de su ficha y, aunque no trascendió el monto, se estima que serán entre 2 y 3 millones de dólares los que estaría dispuesto a desembolsar Boca para sumar al jugador de 24 años a su plantel. De hecho, a través de una red social oficial que informa acerca de la llegada y salida de futbolistas más las renovaciones de otros, el club azul y oro notificó: “Boca ya se comunicó con el representante de Fausto Vera para que envíe a Corinthians la propuesta por el 50% del pase”.

Raúl Cascini, integrante del Consejo, se comunicó con Belmonte (Toluca de México) hace ya varios días para manifestarle el deseo de Boca de contar con sus servicios. En principio, el Xeneize buscaría cerrar una operación similar a la de Vera, con la compra de un porcentaje del pase que la entidad mexicana adquirió por el ex Lanús en USD 4 millones (cifra extraoficial por el 80% de su ficha). Los directivos boquenses consideran que las características de estos dos futbolistas que emigraron al exterior pueden llegar a asemejarse con la de dos de sus más destacados elementos en lo que va de 2024, Equi Fernández y Medina.

En el inicio del mercado, el Consejo se había propuesto sumar a un futbolista por línea (con excepción del arco, donde ya renovó contrato Chiquito Romero). Sin embargo, el arribo de un marcador central quedará sujeto a la hipotética venta de Aaron Anselmino, el futbolista por el que más sondeos llegan a las oficinas del Predio de Ezeiza según le ventilaron a Infobae. Si el juvenil de 19 años no es transferido, Martínez se arreglará con Cristian Lema, Nicolás Figal, Marcos Rojo, el mencionado Anselmino, eventualmente Medel y los chicos Lautaro Di Lollo y Mateo Mendia, que asoman.

En tanto, con el alta definitiva de Exequiel Zeballos, cuerpo técnico y dirigencia consideran que están cubiertos en la faz ofensiva con Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Luca Langoni, Lucas Janson y el Changuito (dan por descontado que Darío Benedetto se marchará).

Ahora bien, ¿es posible que haya alguna sorpresa de tres cuartos de cancha para arriba? En las últimas horas se instaló el nombre de Alan Velasco, quien se recupera de una lesión de ligamentos cruzados (anteriores y posteriores) ocasionada en noviembre pasado. El detalle es que el ex Independiente fue operado en Argentina por Jorge Batista, histórico médico de Boca. En una entrevista con este medio, el delantero de 21 años aseguró que estaría en condiciones de competir al máximo nivel a partir de agosto.

En paralelo, el campeón del mundo Thiago Almada (23 años, pertenece al Atlanta United) volvió a ser mencionado en los pasillos de la Bombonera. Es una debilidad de Riquelme, quien ya lo llamó anteriormente para sondearlo respecto a la posiblidad de que juegue en Boca y mantiene contacto permanente. Las chances de que la franquicia de la MLS se desprenda de él sin recuperar al menos una buena porción de los 15 millones de dólares que invirtieron en su pase cuando se lo compraron a Vélez son pocas.

El año pasado, durante una gira con la selección argentina, el propio Almada confesó que Román lo había tentado antes de marcharse a Estados Unidos: “Siempre hablo con él y tenía el deseo de que vaya, pero no. Me llamó directamente. Siempre hablo igual, me manda mensajes y cuando ve mis partidos me felicita”.

Deberían alinearse todos los planetas para que el Guayo sea liberado por Atlanta y no llegue una oferta desde Europa u otro mercado fuerte para quedarse con su pase para que decante su fichaje por Boca. No obstante, el runrún se mantiene y el 10 que será capitán del equipo dirigido por Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos no descartó ponerse la camiseta azul y oro en algún momento.

UNO QUE ARMA LAS VALIJAS: JORMAN CAMPUZANO

El colombiano renovó su contrato con Boca (sería hasta fines de 2026) y firmará a préstamo por un año con Atlético Nacional de Colombia, club en el que debutó como profesional. Los de Medellín buscan al mediocampista central desde hace rato y, pese a que se había trabado su cesión por diferencias en el monto de su opción de compra, finalmente el volante de 28 años que sumó 11 partidos con Diego Martínez en lo que va del año dirá adiós en las próximas horas.