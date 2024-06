Tres diputados libertarios abandonaron el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña

Ramiro Marra, presidente del bloque de LLA en la Legislatura porteña

La sesión llevada adelante este jueves en la Legislatura porteña quedó enmarcada por un fuerte momento de tensión desencadenado en horas del mediodía, cuando tres diputados libertarios anunciaron la creación de su propio bloque y abandonaron el espacio de La Libertad Avanza que preside Ramiro Marra.

Todos los legisladores y partes del cuerpo presentes se enteraron de esta decisión de manera inesperada y a través de una nota dirigida a la presidenta del recinto, Clara Muzzio, la cual fue leída públicamente por el secretario parlamentario.

El documento en cuestión reza la conformación de una nueva representación de LLA en el Parlamento de CABA, la cual estará liderada por María del Pilar Ramírez. Se trata de la diputada que tiempo atrás había intentado disputarle la presidencia del bloque liberal a Marra, aunque no logró concretar su objetivo.

Ahora, tomó la determinación de separarse definitivamente del espacio. Junto a ella, se fueron Lucía Montenegro y Leonardo Saifert, dejando a los libertarios divididos en dos sectores dentro de la legislatura: uno conformado por ellos tres y el otro por los seis restantes, incluyendo al ex candidato a jefe de Gobierno porteño.

María del Pilar Ramírez, la diputada que abandonó el bloque de LLA

En este sentido, los diputados que firmaron el texto anunciando su separación del bloque, señalaron que ellos se llamarán “La Libertad Avanza”, alegando que fueron autorizados por la Justicia para utilizar el nombre. Por este motivo, solicitaron al resto de los legisladores liberales que cambien su denominación.

Al ser consultado por Infobae acerca de lo sucedido, Ramiro Marra no ocultó su indignación ante esta actitud de la legisladora y aseveró: “Nuestro bloque es La Libertad Avanza porque todos los diputados entramos por esa alianza. Vamos a pelear el nombre. Esto se define en una Junta de Ética que aún no se sabe cuando comenzará”. Desde el espacio dijeron a este medio que, por el momento, se van a quedar divididos. No obstante, todavía no saben cómo se los va a diferenciar.

La nota que anuncia la separación de tres diputados libertarios del bloque

En este sentido, tanto el dirigente liberal porteño como el resto de sus compañeros coinciden en que la ruptura ocurrió porque Pilar Ramírez está buscando conseguir un cargo más alto. Además, dejaron entrever que todo esto está ligado a su intento frustrado de quedarse con el liderazgo del bloque original: “Perdió y rompió el bloque. No tiene argumentos”, sintetizó Marra, mientras otro de sus colegas definió el acto como “penoso, elemental e infantil”.

En la sesión, y tras la lectura de la nota que informaba sobre la novedad, el presidente del bloque de La Libertad Avanza pidió la palabra para hacer su descargo. Un discurso que finalizó con el aplauso masivo de toda la sala, incluyendo opositores.

El presidente de bloque de LLA hizo su descargo luego de que tres diputados abandonaran el espacio

“Hicieron las cosas mal porque no me llamaron. Porque no me mandaron un mensaje. No tuvieron ni el honor de venir a hablarlo. Lo hicieron por atrás. ¿Saben la sensación horrible que uno siente cuando se ve totalmente decepcionado por gente que trabajó junto a uno en una campaña política, que le pedían fotos a uno para poner en redes sociales? ¿Saben lo mal que uno se siente? Todo esto que estoy planteando me preocupa porque no sé qué le pasa a estos tres diputados que quieren romper el bloque”, dijo Marra en la Legislatura.

Y añadió: “Yo vengo acá a defender ideas. No vengo a discutir cargos. No me interesan los cargos. Y para demostrar que no me interesan los cargos, cuando muchos me preguntan por qué no tengo un cargo a nivel nacional, habiendo sido un referente tan importante durante la campaña, es porque no me importa eso. Sigo defendiendo la idea de la Libertad. Si quieren discutir cargos, háganlo como personas por honor. Vengan y háblenlo. No hay problema. Por atrás, eso es la vieja política y eso no son los valores de la Libertad de Avanza”.