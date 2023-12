El fin de una era: Fernando Belasteguin, el argentino rey del pádel, anunció que dejará de jugar en el 2025

Belasteguín anunció que el 2024 será su último año como profesional (Foto: WireImage)

Fernando Belasteguín, histórico jugador argentino de pádel, se prepara para afrontar su última temporada como profesional tras una extensa carrera, en la que planea despedirse del deporte manteniendo la competitividad y su salud. A sus 44 años sufrió otra lesión en el codo y está enfocado en su recuperación para darle el mejor cierre posible a su trayectoria. Bela inició el 2023 haciendo pareja con Sanyo Gutiérrez y lo terminó jugando al lado de Mike Yanguas.

En una entrevista con MARCA, reflexionó sobre los desafíos de la temporada pasada, su perspectiva hacia la siguiente y el impulso para concluir su exitoso recorrido en el mundo del pádel. “Este lunes me hicieron resonancia y eco, me trataron con factores de crecimiento y ya estoy enfocado en curarme bien. En cuatro semanas tendré una nueva revisión para ver cómo va. Estoy algo triste, me propuse cerrar el año con Premier Padel, pero son cosas que pasan”, explicó en charla con el medio español.

Belasteguín abordó su experiencia frente a lesiones, que este año lo obligaron a alterar sus planes de pareja inicial con Gutiérrez, indicando que dichos contratiempos forman parte del deporte y no lo inquietan: “Aunque te cuides mucho sabés que es algo que puede aparecer, así que este año me quedo con la tranquilidad de que si me he lesionado es porque me tocaba y ya está, no le doy muchas más vueltas. Las primeras lesiones graves sí me costaron un poco más, porque ahí te entran más dudas, pero estas, la de abril y la del final de año, me hacen enfocarme en unas vacaciones distintas para recuperar el codo y empezar bien 2024″.

A pesar de no conseguir títulos este año, Fernando aprecia su historial de logros y la continuidad victoriosa en su carrera. También anticipó que ya tiene confirmada una nueva pareja para 2024, a la que revelará próximamente, y su objetivo es mantener un puesto en el top 8 del ranking. “Ya prácticamente todos saben con quién jugaré el año que viene, y este lunes hablándolo con él quedamos en comunicarlo después del Master con una foto juntos, algo más personal, así que la semana que viene todo el mundo lo sabrá. Estoy muy contento”, añadió de manera misteriosa.

Fernando Belasteguín anunció el fin de su dupla con Yanguas a través de un video

Dentro de sus reflexiones, Belasteguín destacó los cambios en el ámbito del pádel, con colegas retirándose y otros ascendiendo en rendimiento. Por otro lado, expresó su visión sobre la posible separación de la exitosa pareja conformada por Lebrón y Galán, mencionando que el deporte puede necesitar nuevos desafíos. “Decidan lo que decidan, bien estará, quizá necesitan un desafío individual de cada uno, puede ser una motivación extra el ver cómo puedes hacerlo con otro compañero. Hagan lo que hagan estoy tranquilo porque seguirán jugando”, opinó el argentino.

Además, reafirmó su decisión de no continuar después de 2024, poniendo a su familia y a sus responsabilidades como padre en primer plano. “Lo tengo súper claro. Quiero cerrar el círculo de 30 años como profesional, y sobre todas las cosas quiero estar en mi casa en un momento en el que mis hijos entran en edades delicadas ya. Uno ya está en la adolescencia, la que le siga entrará el año que viene... y en esta etapa quiero estar”, argumentó Fernando.

Y cerró dudas al respecto: “Mi señora se ha echado la familia al hombro en estas etapas anteriores y he adquirido un compromiso familiar. La adolescencia es un periodo complicado en esto de ser papá y quiero estar para levantarme a las 3 de la mañana e ir a buscarlos de fiesta, para explicarles todos los peligros que puedan encontrarse en la calle”.

El emblemático jugador espera anunciar formalmente su nuevo compañero tras el Master Final de World Padel Tour, y aunque quedan detalles para formalizar completamente su participación en Premier Padel, subraya el compromiso adquirido y la transición hacia un sistema de ranking unificado. Fernando Belasteguín, con una presencia innegable en la historia del pádel, se prepara para ofrecer su máximo esfuerzo en su temporada final.