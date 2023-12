Las perlitas del estreno de “Cierren los ojos”: el detalle en los escalones, el secreto que reveló Pity Martínez y la emoción de D’Onofrio y Pratto

Pratto y D'Onofrio charlaron con los hinchas en el estreno de la película

River Plate vivió una jornada intensa entre el estreno de la película por los cinco años de la final de la Copa Libertadores 2018 en la que derrotó a Boca Juniors y la semifinal de la Copa de la Liga contra Rosario Central. Cerca de 15 mil fanáticos se acercaron al Movistar Arena para pasar un día junto al Millonario con ‘Cierren los ojos’ y luego con la transmisión en vivo del encuentro frente al Canalla.

Uno de los detalles que llamó la atención una vez dentro del recinto fue cómo estaban decorados los escalones: con varias frases que los protagonistas dijeron a lo largo de la producción junto con la célebre fecha 9/12/18. “Que la gente crea porque tiene con qué creer”, “Tenemos que estar con la guardia alta” o “El partido de mi vida ya lo jugué, en Madrid”, se leyó en algunos de ellos en referencia a Marcelo Gallardo. “Llegar al área sabiendo que algo bueno sucede” y “Cada pelota que defendemos es una parte de la Copa” fueron palabras que aparecieron en los esquemas de marcas para los córners y tiros libres en el vestuario antes del duelo.

Durante la proyección, la gente deliró con un detalle que no se sabía sobre la semifinal contra Gremio. Durante el encuentro de vuelta en Brasil, Marcelo Benedetto le dijo a Gonzalo Martínez, que estaba apurado ya que River perdía 1-0, que no pateara el tiro de esquina ya que estaban revisando el VAR por posible penal. Si el Pity ejecutaba la pelota parada, el árbitro Andrés Cunha no iba a ser capaz de regresar a la infracción que los jugadores del Millonario no visualizaron en el momento.

La sorpresa que se encontraron los hinchas al entrar al recinto (@pmonumental)

Una vez que finalizó la proyección de la película, Rodolfo D’Onofrio y Lucas Pratto se subieron al escenario para conversar de cara al público presente. “Traté como presidente de que nos quedáramos en Argentina, pero no pudimos. Está la tristeza de que mucha gente no pudo ver a River. Que jugáramos en Madrid y que todo el mundo supiera que ganamos es algo enorme. Ganamos la Copa más linda de nuestra vida y lo supo el mundo entero”, explicó el ex mandamás del Millonario eufórico.

Por su parte, el Oso enfatizó que se quedó con bronca porque el duelo no se disputó en Núñez en condición de local: “Cuando sos futbolista profesional adentro de la cancha, uno decide en menos de un segundo. Cuando el Pity comenzó a correr y vi el espacio, la verdad que tenía que entrar como fuera. En Madrid, más allá de ganar una final en Europa, nos hubiese gustado que fuera en el Monumental y nos sacaron esa final en nuestra casa. Lo bueno es que fue con final feliz”.

La gran mayoría del público que abonó su entrada en el Movistar Arena no se movió de su butaca y miró el partido contra Rosario Central. Con ambiente de cancha y a puro cántico, los fanáticos del Millonario vivieron un día de muchas emociones.