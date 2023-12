El especial mensaje de Riquelme a Miguel Russo tras el triunfo de Rosario Central frente a River Plate

Miguel Ángel Russo reveló que Juan Román Riquelme le mandó un mensaje (TyC Sports)

El pueblo Canalla está feliz luego de la clasificación de Rosario Central a la final de la Copa de la Liga Profesional al ganarle por penales (2-0) a River Plate en Córdoba. Otra vez bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo el equipo santafesino vuelve a pelear arriba y luego del encuentro ante el Millonario este sábado el entrenador reveló un mensaje especial que recibió.

“Abrazo grande, un saludo a todos”, quiso redondear Russo en una nota con TyC Sports. Aunque antes de despedirse agregó: “Un saludo muy especial a alguien que me escribió, a Román (Riquelme), un saludo muy grande, muy especial”. Quedó claro que Miguel tuvo la intención de destacar el saludo del vicepresidente de Boca Juniors.

Es posible que Riquelme le haya escrito a Russo por haber eliminado al clásico rival de Boca Juniors, pero también hay una relación de muchos años. El DT llevó al equipo Xeneize a ganar su última Copa Libertadores que tuvo como mejor intérprete a Román, cuya labor en ese torneo fue descomunal con dos goles (uno de ellos de alta factura) en la segunda final ante el Gremio en Brasil.

También la actual dirigencia de Boca Juniors, recién asumida en diciembre de 2019, lo convocó a Russo para que sea el sucesor de Gustavo Alfaro. Miguel agarró el equipo en el último tramo del campeonato 2019/2020 y en la última fecha le ganó el título a River Plate, que no pudo vencer a Atlético en Tucumán y con el golazo de Carlos Tevez el elenco azul y oro superó a Gimnasia y Esgrima La Plata 1-0.

La eliminación en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro (con fallos arbitrales que los perjudicaron) generó la desvinculación de Russo, pero luego el trato con Román siguió en buenos términos al punto del saludo del ex enganche al DT, quien tuvo ganas de publicarlo y lo hizo.

Bajo las órdenes de Russo, Central logró clasificarse a la Copa Libertadores de 2024 al terminar tercera en la tabla anual y está a pun paso que el equipo rosarino vuelva a lograr un título nacional luego de cinco años, tras haber obtenido la Copa Argentina en la final que le ganó a Gimnasia y Esgrima La Plata.

A nivel liga, el Canalla fue campeón por última vez en la temporada 1986/1987, coronándose luego de haber ganado también en la Primera B (hoy Primera Nacional), en un hecho inédito en la historia del fútbol argentino.

La emoción de Russo fue visible y una de las postales fue su mirada a la tribuna que ocupó el público rosarino. Se acercó al área, se pasó y miró conmovido el festejo del pueblo Canalla. Después dijo “vamos” con la voz quebrada.

Más tarde en conferencia de prensa indicó que “estoy contento por muchas cosas, esta es una comisión (directiva) nueva, armamos un equipo nuevo, tuvimos ventas, no fuimos acomodando. Y también, sabemos las limitaciones nuestras y vamos sumando”. Luego reconoció que “el primer tiempo no me gustó, el segundo sí, pero esto es fútbol y es permanentemente aprendizaje. La alegría de la gente impresionante y eso es muy importante”.

Rosario Central jugará la final contra Platense el próximo sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.