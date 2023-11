Sufrió una dura patada en la cara y quedó inconsciente en el campo de juego: el susto que vivió un jugador argentino en México

Un futbolista sufrió una brutal patada en la cara

La victoria de León 3-2 sobre el Santos Laguna por los Play-in a la liguilla del torneo mexicano quedó en un segundo plano después de lo que se vivió durante los minutos finales del encuentro en el Estadio León.

Te puede interesar: Quién es Juan Brunetta, el futbolista nacido en Argentina que despreció a la Selección Mexicana

La tensión, incertidumbre y desesperación se apoderaron del recinto tras la brutal patada que recibió el futbolista argentino Lucas Romero en el rostro cuando intentaba defender lo que podría haber sido el empate del equipo visitante. El ex Independiente, que se desplomó sobre el césped al instante, recuperó la conciencia recién en el centro médico.

Las estremecedoras imágenes se pudieron ver durante la transmisión oficial, cuando a los 92 minutos el Santos Laguna buscaba la igualdad en la última jugada del partido. Juan Brunetta mandó un centro al área que pasó por arriba de la cabeza del Perro Romero, quien rápidamente giró y se encontró con la presencia del delantero Harold Preciado.

Te puede interesar: Jürgen Damm se reencuentra con el gol en Liga MX después de cinco años

Al ver que estaba a punto de disparar, el argentino intentó evitar el tiro. Fue en ese momento cuando el colombiano pateó a su rival a la altura de la mandíbula accidentalmente. Varios compañeros se acercaron a Romero y al verlo llamaron de inmediato al personal médico, los cuales actuaron con rapidez antes de subirlo a la camilla para sacarlo del campo con el cuello inmovilizado.

Afortunadamente el accidente no pasó a mayores y el técnico del León, Nicolás Larcamón, lo confirmó en la conferencia de prensa posterior al triunfo: “Lucas (Romero) está estable, está bien. Entiendo, por lo que me dijo el doctor, que no lamentamos ninguna lesión ósea. Sí que tuvo un golpe fuerte, que le hizo un poco esa pérdida de consciencia por un lapso de tiempo, cortito”.

Te puede interesar: Cuál es la conexión entre Leonardo DiCaprio y Santos Laguna

“Ya ahora está estable, está bien, se siente bien, está claro con todo lo que viene siendo el día de hoy, y bueno, a la espera de que ojalá pueda estar bien en estas horas que se nos vienen”, sentenció el entrenador argentino.

Horas más tarde, fue el propio futbolista el que se pronunció al respecto. “Perdí el conocimiento, acabo de salir de revisión y estoy bien. Desperté cuando estaba con el doctor, no me acuerdo de nada”, reconoció en unas declaraciones que compartió el periodista Ezequiel Gasca en su cuenta X (ex Twitter).

Con respecto al futuro del futbolista, su entrenador afirmó que no podrán contar con él para el siguiente partido: “Sabemos que el lapso del cambio por contusión conlleva cinco días de no poder competir. Así que estamos claros que para el duelo de ida no va a ser considerado. Para la vuelta, entiendo que va a estar en condiciones de jugar”.

En México, sin embargo, señalaron que según el Artículo 9 del protocolo de conmociones de la Liga MX (“Protocolo para el Retorno a Entrenamientos y Partidos de cualquier Competencia o amistoso, nacional, internacional”), “el regreso a entrenamientos de equipo y partidos de un jugador que haya sufrido una conmoción cerebral solo ocurrirá transcurrido al menos 7 (siete) días, y una vez que el Jugador esté libre de síntomas relacionados con la conmoción cerebral”.

De cumplirse estos lapsos, el argentino, que llegó como nuevo refuerzo de León en diciembre del 2022, se quedaría afuera de los duelos de ida y vuelta de los cuartos de final contra el América.