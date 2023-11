La chicana de Tagliafico a Brasil: “Cada dos años estoy yendo al Maracaná a regar las plantas”

La chicana de Tagliafico a Brasil

La selección argentina no para de hacer historia de la mano de Lionel Scaloni. El último hito en su extensa lista fue convertirse en la primera selección en vencer a su par de Brasil como local por las Eliminatorias Sudamericanas (fue 1 a 0 en el mítico estadio Maracaná gracias a un cabezazo del defensor Nicolás Otamendi).

Durante una transmisión en su cuenta de Twitch, el marcador izquierdo Nicolás Tagliafico lanzó una chicana contra la Verdeamarela por su excelente historial en territorio brasileño. “Cada dos años estoy yendo al Maracaná a regar las plantas y volvemos”, soltó con una risa irónica el lateral mientras tomaba mate. El hombre del Olympique Lyon de Francia ingresó a los 20 minutos del complemento en lugar de Marcos Acuña.

Esta no fue la primera victoria del hombre surgido de Banfield en ese campo de juego. ya que dos años antes, en 2021, levantó la Copa América luego de vencer por 1 a 0 a la Canarinha con un golazo de Ángel Di María. Más atrás, en diciembre de 2017, también dio la vuelta olímpica en Río de Janeiro al igualar 1 a 1 en la vuelta de la final de la Copa Sudamericana contra Flamengo (en la ida, en Avellaneda, habían ganado por 2 a 1).

La victoria en condición de visitante, la Scaloneta dejó rápidamente atrás la derrota contra Uruguay en la Bombonera y se mantuvo firme tanto en lo más alto del ranking mundial de la FIFA como en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los albicelestes lideran con 15 puntos, dos más que la Celeste y diez que Paraguay, quien figura en el séptimo lugar y hoy sería el encargado de disputar el Repechaje.

Tagliafico contó cómo se vivió la agresión de la policía al público argentino en el Maracaná

No obstante, antes del partido, también sucedió un hecho lamentable: un nuevo acto de represión de la policía de Brasil contra el público argentino. Sobre esto, Tagliafico manifestó: “Era estar ahí y no poder hacer nada. Los estaban cagando a palazos a los hinchas y no podés hacer nada. Si te metés te pegan a vos, encima”.

Sobre el accionar del arquero Emiliano Martínez, quien se metió en el medio de la gresca para intentar detener las agresiones de un agente policial, esbozó: “El Dibu un loquito. Sí, lo vi. Pero bueno, es impotencia también. Pensá que ninguno de los que estaba ahí era familiar, pero estaban por ahí los familiares. Podía pasar cualquier cosa”.