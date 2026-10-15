Sony Pictures y Netflix revelan el primer tráiler de ‘Narnia’ de Greta Gerwig

Narnia: El sobrino del mago presenta su tráiler.

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Sony Pictures y Netflix presentaron el primer tráiler de la nueva adaptación de Las crónicas de Narnia, dirigida por Greta Gerwig a partir de los libros de C. S. Lewis. La película comenzará la historia con El sobrino del mago y llegará primero a los cines en febrero de 2027, antes de incorporarse al catálogo de Netflix.

El comienzo cronológico de Narnia

La nueva película vuelve al origen de Narnia y muestra cómo fue creado ese territorio fantástico, además de explicar las primeras conexiones con los humanos mediante objetos mágicos. El sobrino del mago ocupa el sexto lugar según el orden de publicación de los siete libros de Lewis, pero funciona como el primero dentro de la cronología de la historia.

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Este punto de partida diferencia al proyecto de las tres películas estrenadas hace cerca de dos décadas. Aquella etapa comenzó con El león, la bruja y el armario, continuó con El príncipe Caspian y terminó con La travesía del viajero del alba. El recorrido quedó incompleto y no llegó a adaptar toda la historia de los hermanos Pevensie después de que Disney dejara de avanzar con la saga.

Gerwig comienza desde otra parte del material original en lugar de repetir inmediatamente el relato más conocido por el público. La elección permite presentar la creación de Narnia, el origen de varios elementos centrales y el conflicto constante entre sus habitantes y las fuerzas que amenazan ese mundo.

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Un tráiler con pop, efectos digitales y críticas

El adelanto muestra una propuesta visual alejada del tono de las adaptaciones anteriores. Incluye una presencia marcada de imágenes generadas por computadora, conocidas como CGI, y utiliza canciones pop como parte de su presentación. Entre ellas aparece Stairway to Heaven, una elección que provocó comentarios por su contraste con la ambientación asociada tradicionalmente a los libros.

Las reacciones publicadas en redes sociales quedaron divididas. Parte de los lectores cuestionó los posibles cambios en los temas de la obra y expresó dudas sobre la fidelidad de la adaptación. Otros comentarios apuntaron al estilo visual, la cantidad de efectos digitales y la música utilizada en el tráiler. También hubo espectadores que recibieron favorablemente una versión distinta de la historia.

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La discusión está vinculada con la trayectoria reciente de Gerwig. Después de dirigir Barbie, película en la que modificó varias ideas vinculadas con la conocida muñeca, parte del público espera que aplique una lectura similar al material de Lewis. Sus trabajos anteriores incluyen Mujercitas y Lady Bird, pero Narnia representa su primera producción de fantasía con esta escala de presupuesto y efectos visuales.

El tráiler todavía no permite determinar cuánto conservará la película de la estructura, los temas y los personajes del libro. Sí deja claro que Gerwig eligió diferenciar su versión mediante la música contemporánea y una estética cargada de elementos digitales.

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Narnia: El sobrino del mago (Captura de tráiler oficial)

El estreno en cines y el presupuesto de Netflix

La producción tendría un presupuesto de $280 millones de dolares. Ese costo convierte su desempeño comercial y su recepción en factores importantes para la continuidad del proyecto. Los planes iniciales contemplan que Gerwig dirija al menos una entrega más, aunque esa segunda película dependería de los resultados de la primera.

Los reportes publicados discrepan por un día sobre el estreno. Una fuente fija la llegada a los cines para el 11 de febrero de 2027, mientras otra señala el 12 de febrero. Ambas coinciden en que la exhibición cinematográfica tendrá prioridad sobre el lanzamiento en streaming.

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Ese recorrido formaría parte de una estrategia de Netflix para mantener determinadas películas en cartelera durante un período más largo antes de sumarlas a su servicio. Según la información disponible, Las crónicas de Narnia permanecerá casi dos meses fuera de la plataforma después de su debut en salas: su estreno en Netflix está previsto para el 2 de abril de 2027.