House House explica por qué ‘Big Walk’ no llegará a Xbox Series

Los personajes del videojuego Big Walk interactúan en un entorno costero rocoso, bajo el logo del título y su desarrollador. (PlayStation)

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El estudio australiano House House confirmó que Big Walk no tendrá una versión para Xbox Series mientras Microsoft y su división de videojuegos permanezcan entre los objetivos prioritarios del movimiento BDS. La decisión fue explicada en un comunicado publicado después del lanzamiento del juego en agosto para Steam, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

Una exclusión vinculada al boicot

House House, conocido por haber creado Untitled Goose Game, indicó que recibió numerosos mensajes desde junio de 2026, cuando anunció que Big Walk llegaría únicamente a computadoras, PS5 y Switch 2. Ante las preguntas sobre una posible adaptación futura para las consolas de Microsoft, el equipo decidió explicar públicamente sus motivos.

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“Hemos tomado la decisión de no lanzar Big Walk en Xbox, de acuerdo con el llamamiento del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), liderado por palestinos, a hacer boicot a Microsoft, y su designación de Microsoft Games (y Xbox) como objetivo prioritario de boicot”, señaló el estudio.

El BDS promueve campañas de boicot, retiro de inversiones y sanciones para presionar a empresas e instituciones vinculadas con Israel. Según el movimiento, Microsoft mantiene un grado elevado de participación tecnológica en las operaciones israelíes en Gaza mediante servicios informáticos utilizados en tareas militares y de inteligencia.

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Entre los elementos mencionados aparece Azure, la plataforma de computación en la nube de Microsoft. El BDS sostiene que esta tecnología forma parte de infraestructuras militares israelíes y cita investigaciones periodísticas de medios como The Guardian sobre su empleo en operaciones clasificadas. También acusa a Microsoft y a sus ejecutivos de incumplir obligaciones corporativas relacionadas con los derechos humanos y menciona las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia.

A partir de esas acusaciones, el movimiento pide a los consumidores que eviten productos y servicios de Microsoft, incluidos los relacionados con videojuegos. También reclama que instituciones y organismos retiren inversiones o cancelen contratos con la empresa.

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El costo para un juego basado en reunir amigos

La exclusión entra en tensión con el diseño central de Big Walk. Se trata de una aventura cooperativa en línea dedicada a la exploración y la resolución de acertijos, desarrollada durante seis años. Sus participantes pueden comunicarse mediante chat de voz por proximidad, una función que permite escuchar a otros jugadores con mayor o menor intensidad según la distancia entre los personajes.

El sistema se complementa con gestos, pizarras, walkie-talkies y lupas. Estas herramientas sirven para orientar a los compañeros y coordinar soluciones, por lo que disponer de una comunidad amplia resulta especialmente relevante para formar grupos.

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House House reconoció ese problema en su comunicado. “Nuestra intención siempre ha sido que un grupo de amigos pueda jugar a Big Walk, y sabemos que dejar el juego fuera de Xbox va en contra de esa intención”, explicó. El estudio agregó que algunos usuarios perderán la posibilidad de participar con sus amistades y aseguró que entiende la decepción causada por la medida.

Para ampliar su explicación, los desarrolladores recomendaron un video de People Make Games dedicado a los motivos por los cuales BDS considera a Microsoft un objetivo prioritario. La postura del estudio no contempla por ahora una fecha tentativa ni trabajos anunciados para una adaptación a Xbox.

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Big Walk, de House House

Las contradicciones señaladas por los jugadores

La decisión abrió un debate porque Big Walk continúa disponible en plataformas relacionadas con otras empresas tecnológicas cuestionadas por usuarios. Una de las críticas apunta a Sony, propietaria de PlayStation, debido a sus propios vínculos tecnológicos con Israel. House House no anunció el retiro de la versión para PS5.

Otra observación está relacionada con la edición para computadoras. El juego se vende en Steam y puede funcionar sobre Windows, sistema operativo perteneciente a Microsoft. La medida adoptada por House House se concentra así en Xbox como plataforma de distribución, aunque el título puede ejecutarse en software de la misma empresa.

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El comunicado no responde específicamente a esas dos objeciones. En cambio, condiciona cualquier cambio al criterio del movimiento que originó la decisión: “Nos encantaría que la gente pudiera jugar al juego en Xbox, pero no hasta que Microsoft y/o Xbox hayan sido retirados como objetivos de boicot del BDS”.

House House también afirmó que tomó la medida por su confianza en la acción colectiva y cerró el mensaje con una referencia a la libertad de Palestina. Mientras la clasificación del BDS no cambie, Big Walk seguirá disponible únicamente en PC mediante Steam, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

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