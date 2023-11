La desconocida anécdota del Pity Martínez con Gallardo tras el triunfo de River ante Boca en la Libertadores 2018: “Lo queríamos matar”

El trailer de la película de River Plate

El próximo 9 de diciembre, en el Movistar Arena, se estrenará la película “Cierren los ojos”, el documental que cuenta en primera persona, por sus protagonistas, la Copa Libertadores 2018 y la final que River le ganó a Boca en el mítico Santiago Bernabéu de Madrid. Se trata de un largometraje realizada por los hinchas del Millonario que se reunirán en las mismas instalaciones donde recientemente brillaron Andrés Calamaro, Joaquín Sabina y Abel Pintos para conmemorar un nuevo aniversario de la hazaña que consiguió Napoleón en la capital española frente al Xeneize.

Te puede interesar: Marcelo Gallardo dirigió su primera práctica en Arabia Saudita: los detalles del encuentro con Karim Benzema

La iniciativa corrió por cuenta inicialmente del periodista vinculado a River, Hernán Castillo, como productor periodístico, quien realizó las entrevistas a los héroes de Madrid para repasar cómo se gestó el título. Y recientemente uno de los avances se viralizó en las redes sociales por una llamativa anécdota que contó Gonzalo Martínez, autor del tercer gol en La Casa Blanca, relacionada al vínculo que los jugadores mantenían con Marcelo Gallardo.

“El tema fue después de salir campeón. Lo queríamos matar a Marcelo. Nos había dejado la noche libre después de salir campeones y ya no nos dejó salir más. Y vos decías: ¿Cómo? ¿Saliste campeón de América, le ganaste a Boca y nada?. No había shopping y no podías hacer nada”, reveló entre risas el Pity, uno de los ídolos de La Banda.

Te puede interesar: Las vías que le quedan a Boca para clasificarse a la Libertadores 2024 tras caer en la Copa Argentina

El film, con producción de Torneos Ficción, detalla desde los aspectos íntimos y públicos el camino hacia la obtención de la histórica Copa Libertadores con videos e imágenes inéditas y con la voz de los principales protagonistas. El nombre de la película nació a partir de la frase de Marcelo Gallardo al cumplirse el primer año de la epopeya: “Si nos hubiera tocado perder ese partido, el dolor que estaríamos sintiendo en este momento; ahora abran los ojos y vean a su alrededor, vean, vibren y sientan en su corazón que ganamos la final más hermosa del mundo”.

“Desde esa frase nace la película y para todos fue muy fuerte revivir todo lo que pasó, el cuerpo técnico y los jugadores que fueron muy herméticos siempre pero para esta película se abrieron a contar algo muy emocionante”, destacó la cineasta Silvina Dell´Occhio, en una entrevista reciente brindada ala agencia Télam. “Las vivencias de ellos, -agregó- como fue todo el proceso hasta llegar a la final, contado en primera persona con formato de cine, es algo que cada vez que lo vemos o lo fuimos haciendo no dejaba de emocionarnos, sabemos el final pero emociona igual”.

Te puede interesar: Marcelo Gallardo rompió el silencio y explicó por qué aceptó la oferta del Al-Ittihad de Arabia Saudita: “Me incentivaron con un gran proyecto”

El documental cuenta desde los más íntimo aquel título con confesiones de alto impacto como cuando aparecen detalles de cómo el cuerpo técnico diseñó la línea de cinco con la que jugó en La Bombonera en la primera final que terminó 2 a 2. “Cierren los ojos” rescata y pone en valor desde las escenas cotidianas en viajes, hoteles y vestuarios, la idea de “familia” que siempre puso de manifiesto el club a la hora de explicar una de las claves del éxito de aquel proceso.

El largometraje también cuenta con entrevistas al ex presidente de River Rodolfo D’Onofrio y al actual, Jorge Brito, y a glorias del club como Enzo Francescoli y el “Beto” Norberto Alonso que fueron parte de la epopeya.

Con información de Télam