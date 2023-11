17 frases de Riquelme tras el adiós de Boca en la Copa Argentina: la incertidumbre por la Libertadores, el futuro DT, el gesto a Cavani y un guiño a Gallardo

Los goles y mejores momentos del partido entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por la semifinal de la Copa Argentina

Boca Juniors sufrió una dura eliminación de la Copa Argentina y quedó muy comprometido de cara a la Copa Libertadores 2024. Estudiantes de La Plata lo venció 3-2 por las semifinales y el Xeneize ahora deberá esperar de otros resultados para aspirar a clasificar al torneo más importante del continente a nivel clubes. Juan Román Riquelme habló de este y otros temas luego del golpazo que sufrió su equipo en el juego disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Esta incertidumbre por la clasificación a la Libertadores 2024, el futuro entrenador que ya lo tiene en carpeta, un estupendo gesto hacia Edinson Cavani y el guiño a Marcelo Gallardo, quien decidió volver al ruedo como entrenador en Arabia Saudita, fueron algunos de los temas abordados por el vicepresidente y candidato a presidente por el oficialismo de Boca Juniors. Por supuesto, también se refirió a las elecciones que se celebrarán en La Bombonera el próximo 2 de diciembre.

Las frases más destacadas de Riquelme en diálogo con TYC Sports:

La eliminación de la Copa Argentina : “Lo vi como un hincha más con la ilusión de volver a estar en una final. Nos marcaron muy rápido y la expulsión la sentimos. Nos metieron goles en el inicio del primer tiempo y en el segundo y se nos hizo más largo el partido. Esto es deporte, llegamos a la final de la Copa Libertadores, queríamos jugar la final de la Copa Argentina, pero no pudimos. Es fútbol”.

El futuro entrenador : “Nos quedan cuatro o cinco partidos y nos parece una locura traer a un entrenador. Ya vamos a anunciarlo. Estamos tristes por no poder llegar a la final, pero también hay que felicitar a Estudiantes. Estoy convencido siempre y a quién quiero llamar. Tengo uno convencido. ¿Diego Martínez? Siempre lo hizo bien, pero me gustan un montón de entrenadores. Las cosas que hicimos siempre estuvimos convencidos. Merentiel, lo trajimos y el chico hoy rinde bien. El técnico que vamos a intentar traer es el mejor entrenador”.

Gran elogio a Edinson Cavani : “Es un genio. Hacía mucho tiempo que no veía a un jugador de fútbol como jugó Cavani en el partido de vuelta ante el Palmeiras. El partido que jugó fue increíble. Si no pasábamos por penales hoy estarían diciendo que Cavani no le sacaron la pelota, que le hicieron mil faltas y corrió como un nene de 20 años. Corrió como un chico de barrio y me emocionó cómo jugó ese partido. Es ver a un crack. Tenemos la suerte de contar con él, que está entre los diez goleadores del mundo. Es el primero que llega al club y es el último que se va a las cuatro de la tarde. Yo me pregunto por qué los chiquitos no se quedan hasta las cuatro de la tarde. Yo me sentaría con él y le preguntaría todo, por qué haces esto, por qué hacés lo otro. Hoy cambió todo, la vida y los chicos. Cavani es una maravilla y ojalá podamos disfrutarlo muchos años más”.

El jugador de Boca Juniors Edison Cavani, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La decisión de Marcelo Gallardo de asumir como entrenador del Al-Ittihad : “Ojalá que le vaya bien y que lo disfrute. No me sorprende que vaya a ese mercado porque habrá tenido otras posibilidades y lo habrá convencido. Ojalá lo disfrute mucho”.

La Copa Libertadores y las elecciones presidenciales que se vienen : “Yo jugué mucho tiempo acá y hubo años que no jugamos la Libertadores. Siempre tenemos la ilusión de jugar. He disfrutado mucho, pero yo no escuchaba con tanta euforia como ahora nos estamos quedando afuera de la Copa. En dos años y medio fuimos el club que más títulos ganó, el que más finales jugó, el que más chicos debutó, tenemos un balance con 30 millones a favor, trajimos a Benedetto, a Rojo, Advíncula, Chiquito Romero, a Pol Fernández. Estaría bueno que valoren de todas las cosas buenas que estamos haciendo”.

“Yo vivo tranquilo porque estoy feliz que el equipo llegó hasta acá. Deportivamente el club creció al igual que económicamente. Nos dieron el club con deuda y tenemos 30 millones a favor. Del otro lado nos dirían ‘no trajeron a nadie’. No importa cuánto valga Cavani porque lo trajimos después de agarrar el club con deuda y en medio de una pandemia. Si vos me das un club con deuda y lográs que haya 30 millones a favor algo bien hiciste. Yo sé que este es su trabajo, pero nosotros levantamos el club. Nunca vi que un club vea el balance en la web. El hincha de Boca puede ver cuánto gastamos y cuánto entró en el club”.

“El dirigente anterior estuvo ocho años y ganó seis títulos. Nosotros hace cuatro que estamos y ganamos lo mismo. No los escucho decir eso en la tele. Se escucha todo el tiempo que vamos a quedar afuera de la Copa Libertadores. Hablo las cosas que son claras, no invento nada de nada. El hincha va a votar el 2 de diciembre y va a poder pisar La Bombonera. La cancha es de los hinchas y será una fiesta. El hincha la tiene fácil, o quiere poner a este señor (Macri) que puso a Angelici o ahora este señor que quiere ser presidente. Hay muchos periodistas que tienen miedo de hablar”.

“Vamos a ganar. Es la elección más fácil de la historia. El socio la tiene fácil porque son los dueños del club. Tuvimos a varios entrenadores y estamos agradecidos a ellos. En el vestuario los chicos estaban molestos, dolidos, pero hicieron un año bastante bueno. Llegaron hasta el final. Puede que en el torneo local lo dejamos un poco de lado. Nosotros jugábamos la Copa de enero a junio y ahora se juega todo el año y es más largo. Siempre hay que llegar a la final y jugar los 13 partidos y lo hicimos. Representamos al equipo de la mejor manera”.

“Aprendí en estos cuatro años a que debo tener cada vez más paciencia. Compito contra alguien que tiene buen manejo del periodismo y poca autocrítica. Hemos sido afortunados y en la vida aprendí que hay que ser agradecidos con la gente que sé que nos va a seguir acompañando. Tienen la elección más fácil de la historia, si quieren que siga siendo un club o que lo usen para hacer política. En estas elecciones tendremos más de 40.000 hinchas votando. Ojalá que la oposición empiece a ayudar. Estoy seguro que vamos a ganar”.

La Bombonera, el estadio de Boca Juniors (REUTERS/Cristina Sille)

El futuro de La Bombonera : “Llegué al club en el ‘96 y tuve la suerte de volver a estar en el club por culpa del entrenador que teníamos y de mis compañeros. El futbolista pierde más de lo que gana. Tengo la suerte de tener buena relación con muchos jugadores argentinos y otros extranjeros como Hazard y todos quieren jugar en La Bombonera. Cuando vino España me escribió Iniesta me dijo que querían entrenar en La Bombonera. A la cancha nunca le hicieron nada y antes se inundaba. Vendieron el césped de la cancha diciendo que era para arreglar el drenaje. Si quieren correr la cancha es como que te saquen de tu casa. La Bombonera es la Bombonera. Es lo máximo. Es el estadio más lindo del mundo, donde los mejores jugadores del planeta quieren jugar. Donde Messi el otro día volvió a disfrutar de jugar en La Bombonera. Y cuando entraba caminando con él abrazado le digo ‘está buena la cancha ¿’no?’ y me dice ‘cada día está más linda’. Y eso para mí es maravilloso. Nosotros no tenemos que mentirle al hincha. Si estos señores estuvieron 25 años y no le hicieron ni un pozo y, ¿le van a creer que quiere hacer una cancha?”.

“Te dicen que quieren hacer una cancha y nadie habló con los vecinos. No puedo prometer algo hasta que no lo puedo hacer. Vivimos en un país donde la gente no tiene para comer. Estuvimos dos años en pandemia y lo sufrió el mundo. Los genios estos que están enfrente hicieron que el clásico rival estuviese en sus mejores años y si nosotros les volvimos a ganar”.

“Si vos querés a un club no podés hacer la denuncia el día de un partido. Hacela otro día. Ellos van a poner las trabas todos los días. No veo que se diga que desde junio de 2012 tenían 63.650 socios habilitados y en diciembre de 115.000 habilitados. Ahora este señor tiene una cara de piedra. La intención política viene hace un mes con el club y con mi familia. La misma señora que nos clausuró nuestra cancha habilitó la de nuestro rival cuando se mató un hincha”.

“Iba con el auto y me seguía un auto de civil y si eso pasa uno se asusta. Eso pasó antes del partido con el Fluminense en Brasil. A mi hermano le hicieron lo mismo. Lo fueron a buscar a mi hermano y, ¿si él se asustaba cuando lo persiguió y se mata? A mi hermano lo secuestraron. No sé si fue para que no me presente. Me siento afortunado porque es como la María me educó. Cuando fui futbolista la pasé peor que ahora. Hay muchas cosas que me voy a llevar a la tumba”.

“Sé que ser honesto y sincero pasás a ser raro en este país. Poder decir que uno ama lo que hace. En 2019 me tuve que sentar con mi mamá y le dije ‘tengo que hablar con vos’. Ella siempre tiene la pava ahí y te encaja el mate. Me dijo ‘no me digas que vas a hacer lo que dice la tele’, que yo iba hacerle ganar a Gribaudo. Le dije que ‘no’, que quería volver a mi club de otra manera’”.

El futuro de Valentín Barco : “Tiene contrato hasta diciembre de 2024. ¿Cuántas cosas se hablan? (por el interés del City)”.

Miguel Merentiel : “Hoy metió los dos goles y cuando llegó Cavani no jugaba. Luego el técnico tuvo la capacidad para poder jugar junto con Cavani. No me meto del trabajo del técnico. Hoy están hablando de una cancha nueva. Hoy tengo que escuchar que no sabemos comprar, administrar. Estamos felices de estos cuatros años. Seguimos trabajando”.