El mensaje de Messi tras la feroz represión a los hinchas en el Maracaná y la explicación de la lesión que lo obligó a salir ante Brasil

Messi pidió asistencia médica en Brasil-Argentina

La selección argentina volvió a imponerse 1-0 a Brasil en una histórica victoria en el Estadio Maracaná. La Albiceleste es el primer equipo en vencer a su rival a domicilio en cualquier cruce por Eliminatorias Sudamericanas, pero el lunar de la actuación pasó por Lionel Messi, quien no pudo completar el partido por una molestia física.

La retirada a los 77 minutos finalizó su actuación en Río de Janeiro para permitir el ingreso de Ángel Di María en su lugar, luego de disputar todo el complemento con dolores desde la etapa inicial. El primer hecho destacado del partido fue el accionar del capitán de retirarse junto a sus compañeros después de la grave represión de la Policía a los hinchas argentinos en las tribunas. Más tarde, regresó a la cancha con el equipo para afrontar el duelo de la sexta fecha de la clasificación al Mundial 2026 y demoró 28 minutos en tocarse el aductor derecho.

En la orilla de la primera media hora, Leo fue atendido por el cuerpo médico de la Celeste y Blanca para intentar continuar en el partido. Trece minutos después, a los 41′, volvió a ser revisado por los especialistas y, tras el pitazo del árbitro chileno Piero Maza, fue el primero en retirarse con dirección al vestuario para descansar la zona afectada durante el entretiempo.

El periodista de TyC Sports, Gastón Edul, había alertado que Di María ya se movía a un costado ante la posibilidad de que Messi no pudiera salir a jugar los últimos 45′. La aparición de su silueta por el túnel de regreso al campo de juego brindó un poco de tranquilidad a los fanáticos. Sin embargo, no estuvo en plenitud y la mayor muestra de eso fue que evitó hacerse cargo de la pelota parada en algunas ocasiones. Fue así como Giovani Lo Celso envió el centro desde el costado izquierdo para el único gol de Nicolás Otamendi en la ciudad carioca.

Una decena de minutos después de esa celebración (73′), el 10 dijo basta. Hizo un gesto al banco de suplentes liderado por Lionel Scaloni para acelerar la modificación y evitar una lesión de mayor grado durante el último cuarto de hora. A los 77′, dejó el césped para permitir la entrada de Fideo.

La Pulga se retiró a los 77 minutos del cruce en el Maracaná

Finalizado el compromiso, el protagonista explicó por qué evitó salir antes de tiempo para seguir jugando con esa dificultad a cuestas: “Al principio sentí una molestia en el aductor. No me ayudó calentar, ir al vestuario, enfriar y volver a salir, pero era mi último partido. Tengo tiempo para ponerme bien y arrancar un año con todo. Me voy a preparar de la mejor manera para hacer un gran año empezando por una pretemporada desde cero”.

Estos problemas recordaron los últimos inconvenientes físicos de Lionel Messi en las semanas pasadas. El futbolista del Inter Miami se ausentó 16 días en las Garzas producto de una molestia en su isquiotibial derecho. Su regreso en la derrota 1-0 ante Cincinnati tuvo un sabor agridulce porque la franquicia de Florida se perdió la última chance de pelear el ingreso a los Playoffs de la Major League Soccer (MLS).

En el plano de la Selección, Messi ya se había tenido que retirar a 10 minutos del final del duelo contra Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Una imagen a la que el público futbolero deberá acostumbrarse. “Se fue dando y al final estaba un poco cansado. Seguramente esta no será la última vez que empiece a salir en los partidos”, manifestó en ese momento. Este percance físico le imposibilitó jugar ante Bolivia, a pesar de viajar con la delegación a La Paz.

El rosarino de 36 años podrá disfrutar de un momento de descanso tras la finalización de la temporada con Inter Miami y la selección argentina. Luego de un breve tiempo en los Estados Unidos, regresará al país para transcurrir Navidad y Año Nuevo en su Rosario natal: “Me voy a quedar unos días más en Miami porque los nenes van a la escuela, pero después vendré a la Argentina para disfrutar de las fiestas con mi familia y mis amigos”.

El golazo de Otamendi a Brasil

MÁS FRASES DE LIONEL MESSI Y EL POSTEO EN INSTAGRAM TRAS LA VICTORIA DE ARGENTINA

El primer triunfo de una selección ante Brasil como visitante en Eliminatorias: “Este grupo sigue consiguiendo cosas históricas. Si bien lo más importante lo ganó este grupo, poder ganar acá en Brasil después de lo fuerte que son ellos de local y nosotros necesitábamos de una victoria después de la derrota ante Uruguay”.

Los incidentes en la previa al comienzo del partido: “Lo vivimos mal porque vimos cómo le estaba pegando a la gente, como pasó en la final de la Libertadores, reprimiendo a la gente con los palos. Había jugadores que tenían familiares ahí y uno piensa en el familiar que está ahí, que no sabés bien qué está pasando y está más pendiente de eso que jugar un partido que era secundario”.

Por qué se fueron de la cancha: “Nos fuimos a los vestuarios porque era la manera de que se tranquilice el tema. Vimos cómo le pegaban a la gente, cómo los tiraban para atrás y podría haber pasado una desgracia. Cuando se calmó un poco todo decidimos ir para adentro, preguntamos cómo estaban los familiares, averiguamos cómo estaba todo y después salimos”.

La tensión del clásico sudamericano: “Era un partido muy duro, un Brasil-Argentina con todo lo que había en juego. Ellos vienen de perder y sin resultados favorables. La gente de ellos tampoco estaba contenta”.

El gol de Otamendi: “Sabía que estos partidos se iban a definir por detalles y fue así”.

Mensaje en Instagram: “Este equipo sigue haciendo historia... Gran victoria en el Maracaná aunque quedará marcada por la represión a los argentinos una vez más en Brasil. Esto no se puede tolerar es una locura y se tiene que terminar ya!!”.