Ángel Di María reveló un detalle desconocido de su gol contra Francia en la final del Mundial que tuvo a Maradona como protagonista

Ángel Di María habló sobre su relación con Diego Armando Maradona

La historia de Ángel Di María en la selección argentina quedará grabada por siempre como un ejemplo. Aquel que atravesó las situaciones negativas que le cayeron sobre su espalda para convertirles en positivas. De las lesiones y los malos tragos, al autor de los goles claves en cada definición que disputó la Albiceleste durante el ya icónico ciclo de Lionel Scaloni. Y detrás de él hubo una figura legendaria que lo acompañó: Diego Armando Maradona.

Te puede interesar: Duro golpe para el Benfica de Otamendi y Di María: sin puntos, quedó eliminado de la Champions League

El futbolista de 35 años estuvo presente en el documental “La hija de Dios: Dalma Maradona” que está disponible en la plataforma HBO Max y se refirió a una escena que para la gran mayoría de los fanáticos pasó un tanto inadvertida durante la final ante Francia del Mundial de Qatar. Tras anotar el 2-0 contra los europeos, Fideo miró al cielo y lanzó un “Gracias Diego”.

Al sentarse con Dalma para la producción, el hombre del Benfica explicó el detrás de escena de esa situación. “El día de la final, metés ese golazo, mirás al cielo y decís: ‘Gracias Diego’. Yo dije: yo vi mal”, la planteó una de las hijas del Diez.

Te puede interesar: Ángel Di María, cada vez más cerca de volver al fútbol argentino: el guiño de Rosario Central que volvió locos a los hinchas

“Lo vi al video, porque ni siquiera yo me acordaba. En la Copa América sí lo tenía presente y sí le pedía, antes de la final que hice el gol contra Brasil, que me ayude, que tantas finales que había perdido y lesiones. Yo creo que me ayudó en ese momento. En la Finalíssima también le pedí antes de salir a la cancha”, repasó Di María sobre su grito para el 1-0 ante Brasil en la Copa América y el tanto que sumó en el 3-0 sobre Italia en el Wembley Stadium.

“En la final creo que hice el gol y, no sé, se ve que fue el instinto de decirlo sin pensarlo y lo dije”, detalló. Y agregó: “Porque miré el video, lo mandé al grupo de mi familia, al grupo de la familia de mi mujer, y todos me decían: ‘Sí, dijiste’”, afirmó. “Hacete cargo, Fideo, lo dijiste”, bromeó Dalma.

Te puede interesar: Las revelaciones de Ricardo Gareca: del regalo especial de Maradona que le robaron a cómo se enteró de que estaba en la lista negra de Pablo Escobar

“¡Es que lo dije porque lo vi después y lo dije! Fue algo que me salió de adentro”, aceptó. “¿Te hubiera gustado que esté ahí?”, le preguntó la mayor de las hijas del Diez. “A mí me hubiese encantado, me hubiese encantado porque lo que él representa para el país y para el mundo, lo que representa la camiseta de la selección argentina y las ganas que tenía que Argentina sea campeón de vuelta. Seguramente desde ahí arriba ayudó a ganar la Copa América, la Finalíssima y esta Copa del Mundo que era lo que él tanto amaba. Ayudó a eso y a mí en especial a hacer los goles”, aceptó el rosarino.

El gol de Di María ante Francia en la final del Mundial, desde un ángulo inédito

Este avance publicado en las redes sociales de la plataforma fue difundido para promocionar este documental con tres capítulos llamados “Amor”, “Pasión” y “Dolor” en los que Dalma repasa la historia de su padre, pero también la de ella. Fideo es uno de los entrevistados junto con Carlos Tevez o Fernando Signorini –entre otros–. En otro fragmento también repasa su convocatoria al Mundial 2010 con el Diez como DT: “Entramos con lo justo, mil cosas que pasaron en ese momento. Cuando todos me mataban, él estaba ahí, me seguía bancando. Me decía más te puteen, más vas a jugar. Por momentos decía este está loco, me sigue poniendo, me putean de todos lados. Venía a la pieza a la noche, yo concentraba solo, me contaba cosas de Napoli, de cuando volvió a Boca, un poco de la vida. Para mí era algo especial tenerlo sentado ahí en la cama, me decía jugá sin miedo”.

Hay que destacar que son los últimos pasos de Di María con la casaca Albiceleste. De cara los partidos que se jugarán en los próximos días por Eliminatorias ante Uruguay (en la Bombonera) y Brasil (en el Maracaná), el atacante advirtió que su despedida formal se dará en la Copa América 2024 que se desarrollará en Estados Unidos: “Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”, sentenció hace un mes durante una entrevista con el programa Todo Pasa de Urbana Play.