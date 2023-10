De amigos a desconocidos: el gélido saludo de Lautaro Martínez a Romelu Lukaku en la previa de Inter-Roma

El regreso de Romelu Lukaku al estadio San Siro por primera vez como rival del Inter con la camiseta del Roma fue anotado en el calendario de los hinchas semanas antes del encuentro tras las desaveniencias en el último mercado de pases. Los silbidos y abucheos de 40 mil espectadores resonaron en el recinto en el momento en el que el delantero belga saltó al campo para el calentamiento y la reacción del protagonista fue una sonrisa sarcástica.

Con la respuesta de los fanáticos en el pasado, la gran curiosidad pasó por saber cómo reaccionarían sus antiguos compañeros una vez se reencontraran cara a cara. Vale recordar que en la ventana de transferencias Lukaku había dejado de responder en algún momento a los mensajes y llamadas de los integrantes del Inter y, sobre todo, a los de Lautaro Martínez. El goleador argentino integró con él la exitosa dupla denominada ‘Lula’.

Antes del pitazo inicial y tras el himno de la Serie A, Romelu se encontró cara a cara con Lautaro en el clásico saludo entre jugadores. El surgido en Racing primero le dio un gran abrazo a su amigo Leandro Paredes y luego chocó tímidamente la mano con el belga sin dirigirle la mirada en ningún momento. El saludo distante era de esperar, manteniéndose dentro de los límites de corrección y educación que son la base de la personalidad del delantero argentino.

Los silbidos bajaron de las tribunas cuando Lukaku salió al calentar con los colores de la Roma

Pocos meses atrás, Martínez habló en la Gazzetta dello Sport sobre la tristeza que sintió por la salida forzada de su ex compañero. “Me decepcionó, es la verdad. Incluso intenté llamarle en aquellos días de caos, nunca me contestó, hizo lo mismo con otros compañeros míos”, reveló el argentino. Y añadió al respecto: “Después de tantos años juntos, después de tantas cosas vividas juntos, me sentí decepcionado. Por caridad, es su elección. Le deseo lo mejor”.

El argentino no falló a su palabra y mostró públicamente que la relación con Lukaku no existe más. Cabe destacar que el belga primero cerró contrato con la Juventus, pero esta negociación se cayó y fue la Roma de José Mourinho la que se terminó llevando al potente delantero. Durante los siguientes meses el Toro buscó nueva compañía de ataque y Marcus Thuram se perfiló como el mejor postor. El francés buscó revivir el festejo que Lautaro hacía con Romelu, pero el punta se negó en señal de no querer darle entidad a la salida de su ex dupla de ataque.

En el gol del delantero galo a los 81 minutos de partido, el Toro se subió a la espalda de su compañero y soltó un potente grito con la mirada hacia la hinchada local. En ningún momento se despegó del autor del 1-0 y se fundió en un abrazo para luego arrancar la caminata hacia la mitad de la cancha. Mientras tanto, en cada contacto de Lukaku con el balón la silbatina bajó de los cuatro costados del imponente San Siro.