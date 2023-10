El desgarrador llanto de Nico Sánchez tras la derrota de Los Pumas: el penal que falló a cinco minutos del final y pudo cambiar la historia ante Inglaterra

Los Pumas disputaron un encuentro electrizante ante Inglaterra en el Stade de France para definir el tercer puesto del Mundial de rugby. Dos jugadas pudieron modificar la historia en esta derrota 26-23 con Santiago Carreras como protagonista y Nicolás Sánchez.

Con el reloj rozando los 74 minutos, Nico Sánchez inyectó dinámica al juego y la bola llegó hasta las manos de Mateo Carreras en el sector izquierdo con la posibilidad de poner en aprietos a los ingleses. Mientras los argentinos continuaban la acción, el árbitro Nic Berry marcó una ventaja que inmediatamente se convirtió en un penal desde una posición incómoda pero no imposible para el emblema de Los Pumas.

El envío de derecha poco a poco se abrió y terminó pasando por afuera de los palos, en una ejecución que podía nivelar el marcador a cinco minutos del cierre y enviar el duelo a la “muerte súbita” de los diez minutos.

Lo cierto es que poco hay para reprocharle a uno de los símbolos máximos del rugby argentino. Nico entró en el complemento, a los 56 minutos, en el lugar de Santiago Carreras con el marcador ya desfavorable para el combinado albiceleste. Diez minutos más tarde, Owen Farrell utilizó un penal para estirar la brecha hasta los 26-20 e inmediatamente Sánchez se hizo cargo de otra patada para volver a recortar hasta el 23-26 que terminaría siendo definitivo.

El dolor para el jugador de 35 años fue doble al final del encuentro, siendo uno de los más dolidos con lágrimas en los ojos mientras los compañeros lo consolaban. Habrá que ver si finalmente esta fue su despedida de Los Pumas, tomando como punto de partida las declaraciones que dio a ESPN hace un mes: “Creo que son mis últimos partidos con Los Pumas. Por ahora, no he tomado la decisión. No he dicho ‘juego hasta el final del Mundial’, pero creo que son mis últimos partidos. Trato de no vivirlo desde un lado muy emocional”.

Este fue un Mundial especial para el hombre que estuvo en Pampas XV, Jaguares y en distintos clubes de Francia, a donde milita en la actualidad (Union Bordeaux Bègles, RC Toulon, Stade Francais Paris y Brive). En el triunfo contra Chile de fase de grupos, que significó su presentación número 100, se convirtió en el máximo goleador de la selección argentina de rugby en la Copa del Mundo.

El oriundo de Tucumán contabilizó 104 presentaciones con la camiseta albiceleste hasta acá y sumó un total de 902 puntos, con 15 tries y 130 conversiones. Al mismo tiempo, entre los Mundiales en Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015, Japón 2019 y el actual en Francia, Sánchez presenció 16 encuentros y acumuló 156 puntos.