Florencia Borelli, la coleccionista de medallas que hizo historia en los 21K de Buenos Aires: “La cabeza cumple un rol muy importante”

Corre en pista, en calle, diferentes distancias y pruebas, pero su favoritas son los 3 mil metros en pista y la media maratón

Entre los 23 mil corredores que compitieron en la Media Maratón de Buenos Aires, la atleta Florencia Borelli (30), oriunda de Mar del Plata, demostró nuevamente que la fuerza mental y el potencial de sus piernas lideraron dentro de las corredoras sudamericanas que participaron en los 21k del pasado 27 de agosto.

El día estaba radiante y la largada fue a las 7 de la mañana, momento en el que Borelli se puso sus gafas, le dio play al reloj y despegó la zapatilla del asfalto, para una vez más llevarse el récord nacional y sudamericano con una marca de 1:09:28, dos segundos más abajo que el récord que batió el año pasado, con un tiempo de 1:09:30.

“Para mí es un orgullo ser la primera sudamericana en cruzar la línea. Ya lo había hecho el año pasado así que es volver a repetir un gran logro para mí”, expresó la atleta que venía de atravesar varias lesiones, por lo cual confesó que “no esperaba ese resultado”.

Y es que la maratonista es una competidora del mundo. Antes de venir a Buenos Aires estuvo corriendo las calles europeas, donde tuvo sus éxitos pero también sus malas rachas: “Allá estuve un poco enferma, con algunos problemas de lesiones. Realmente no estaba tan segura de cuál iba a ser mi marca en los 21k, así que sí, un poquito me sorprendí”.

A pesar de haber logrado una velocidad digna de admirar, confesó que la carrera le pareció un verdadero desafío sobre todo luego de la mitad, en donde con la carga de los primeros kilómetros “solo fue aguantar”.

“La primera parte estuvo bien, fue bastante llana, pero la segunda, después del kilómetro 10, me pareció que tenía más subidas… Entonces tuve que regular un poco el ritmo. La verdad se me hizo un poco más dura”, manifestó y agregó que su estrategia durante toda la carrera fue salir a un ritmo fuerte y mantenerlo de forma constante considerando que la distancia es extensa.

Si bien este año no fue a entrenarse a las alturas de Cachi en Salta, comentó que la preparación para esta competencia en particular fue de cuatro semanas. Sin embargo explicó en diálogo con Infobae, que ninguna carrera se prepara de un mes a otro, y afirmó: “En realidad son años”.

Otra pata fundamental para poder lograr una gran performance dijo que es mantener un buen descanso y una ejemplar alimentación, sobre todo considerando que esta deportista es vegetariana, por lo que debe estar realmente en el detalle.

“Yo me cuido muchísimo y trato de comer sano siempre”, explicó sobre lo que conforma la receta secreta para poder batir todos los récords, aunque también hizo hincapié en un ingrediente fundamental.

“La cabeza cumple un rol muy importante, porque uno a la hora de correr y entrenar, lo hace igual que sus rivales, pero después tiene que haber algo más para ganar. Y creo que eso se hace con la cabeza”, expresó quien ya lleva una vida entera impactando sus piernas sobre el asfalto.

Florencia Borelli en un de sus primera competencias cuando todavía era una niña

Borelli ha competido en pista, en calle, distancias largas, algunas más cortas y sigue asombrado con su gran potencial.

El pasado abril se convirtió en la primera sudamericana en correr los 3 mil metros de Mar del Plata en menos de 9 minutos, mientras que al siguiente mes obtuvo la victoria total en el Medio Maratón del Iberoamericano de La Nucía, España.

Asimismo en junio, Manchester fue escenario de su gran hazaña en la distancia de 5 mil metros, en la cual salió tercera y se colocó la medalla de bronce, para luego en julio colgarse la de plata, obteniendo el segundo puesto en los 3 mil metros en Memphis, distancia en la cual mejoró su récord personal bajando 6 segundos.

Finalmente, agosto, su última carrera hasta el momento, los 21 que le regalaron un nuevo récord no solo nacional sino también continental, lo que dejó demostrado nuevamente que esta atleta es la rompedora de todos los récords desde el momento cero que empezó a entrenar.

- ¿Cuándo descubriste que lo tuyo era correr?

- Cuando tenía 9 años mi mamá y mi papá me llevaron a la pista de atletismo y todo arrancó como un juego, pero ya a los 14 estaba viajando a mi primer mundial de menores en Italia

- ¿Quién te inspiró a convertirte en una corredora profesional?

- Mi papá me inspiró al comienzo y siempre hasta el día de hoy. Por ejemplo el domingo pasado corrimos juntos, él hizo 29 kilómetros y yo 28, porque está preparando la Maratón de Buenos Aires que es este mes.

- ¿Y cuando te diste cuenta de que el running podía comenzar a ser un trabajo y no un hobby?

- Maso menos a los 22 gracias a Dios pude empezar a vivir del deporte. El Estado ayuda mucho, pero vivo también de las empresas privadas así que obviamente es un trabajo.

Con una rutina laboral en su oficina a cielo abierto y vista al mar, Borelli se entrena domingo y lunes una vez al día y de lunes a viernes realiza doble turno.

Su cuerpo sin cansancio rinde al cien por cien, no solo en su rol de atleta sino como mamá, ya que hoy tiene un niño de 8 años, Milo, quien la espera en la llegada de la mayoría de las carreras en las que compite.

Florencia Borelli

“La maternidad, la verdad que no es fácil, pero bueno, como toda madre y padre que trabajan, se puede. Creo que también suma mucho la actitud y buena predisposición. Obviamente que tengo mis días en los que se me hace más duro y otros un poco más leve. Un poco la vida misma, se puede combinar tranquilamente y me ayuda mucho que soy muy organizada”, dijo en cuanto a la crianza del pequeño que vive con ella en Mar del Plata.

Sin embargo, y a pesar de los desafíos que pueda traer combinar la vida cotidiana con su profesión, Florencia sigue soñando alto y espera poder competir en los Juegos Olímpicos 2024, algo que ve posible debido a que según explicó, “el atletismo argentino está creciendo muchísimo”.

En este sentido, gracias al apoyo del Estado, que es el organismo que financia gran parte de los viajes, contrataciones y entrenamientos en diferentes lugares del mundo, la atleta ve el running como un deporte que ha tomado mucha relevancia este último tiempo en el país, lo que le da a quienes viven de él, mayor posibilidades.

Sin embargo y a pesar de su sorprendente don, aseguró que la edad que tiene la va limitando a competir en distancias de pista, las cuales describió como sus favoritas ya que es una fanática de la velocidad extrema, lo que le daría más lugar a encaminar distancias más largas como el maratón, la cual también confesó “le encanta”.

“Siempre uno tiene ganas de seguir creciendo, pero ya tengo una cierta edad que en pista estaría llegando a los límites”, expresó y confesó que dentro de seis años considera que quizás se estaría retirando como deportista de alto rendimiento.

No obstante, para concluir, el fin de su carrera como corredora de élite en pista no pone fin a sus ganas de aprender que son eternas y, dijo, la hacen proyectar la idea de anotarse en “algún curso, taller o especialización para hondar nuevos objetivos tanto en el mundo deportivo como en otra actividad”.