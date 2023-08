Italia quiere llevarse otra joya argentina: Pocho Román fue convocado por la Selección Sub-20

Pocho Román fue convocado por la selección Sub-20 de Italia.

En medio de una profunda crisis, tras no clasificar a las últimas dos Copa Mundiales de la FIFA de mayores, Italia busca nutrir su selección de jóvenes talentos y hace tiempo ha puesto el foco en algunos argentino elegibles. Tras la convocatoria de Mateo Retegui a la Azzurra, ahora le ha llegado el llamado para la Sub-20 a Lucas Pocho Román.

Román, joven futbolista de 19 años surgido en Ferro Carril Oeste, quien milita actualmente en el FC Barcelona B, fue citado para representar a Italia en las próxima pausa por la Fecha FIFA para disputar una serie de partidos amistosos con la selección subcampeona del Mundial Sub-20 que concluyó con la consagración de Uruguay.

Aunque no salió todavía la lista oficial, Pocho reveló la convocatoria a través de su cuenta de Instagram, donde publicó el documento que recibió el Barça para notificar su citación para los partidos del 7 y 11 de septiembre ante Alemania y República Checa, respectivamente.

Pese a que ya fue jugó con el equipo argentino Sub-15 y participó con la Sub-20 del Torneo de L’Alcúdia, donde salió campeón, Lucas Román recibió con felicidad esta oportunidad de jugar para la selección europea, por lo que acompañó la storie con un corazón y la bandera italiana.

Pocho Roman reveló su convocatoria a Italia.

Pocho, uno de los grandes talentos argentinos en Europa, llegó al Barça a cambio de 1,2 millones euros por el 85% de su ficha. Posee una millonaria cláusula de rescisión de 400 millones de euros dentro de un contrato con fecha de caducidad el 30 de junio de 2026. Su participación con Italia no le impide volver a representar a la Argentina en el futuro.

A fines del 2020, FIFA cambió la reglamentación y permitió que futbolistas que hayan representado a un país puedan jugar para otra nacionalidad siempre y cuando cumplan algunas condiciones. Es decir, a lo largo de su carrera podrían ser parte de dos selecciones distintas a partir de las diversas nacionalidades que posea.

No es el primer caso en que Italia busca quedarse con un jugador argentino. Mateo Retegui, ex delantero de Boca Juniors y Tigre, ya disputó tres partidos y marcó dos goles con la selección mayor de Italia. Otro caso es el de Bruno Zapelli, ex jugador de Belgrano de Córdoba, quien fue convocado por representativo Sub-21 para encuentros disputados en marzo.

En la lista de jugadores que están en el radar de Italia también figuran nombres como Lucas Beltrán, Marco Pellegrino, Gianluca Prestianni, Julián Aude, Mateo Tanlongo, y por último, Valentín y Franco Carboni.

Más allá de haber sido campeón de la Eurocopa 2020 y el subcampeonato mundial Sub-20 de este año, Italia atraviesa un proceso de profundo recambio porque no logró clasificar al Mundial de Rusia 2018 y a Qatar 2022; sumado a que quedó eliminado en fase de grupos de la Copa del Mundo de Brasil 2014 y Sudáfrica 2010.

