Delfina Pignatiello recordó cuando decidió dejar de competir: “Para mí fue difícil de entender que era hasta ahí”

Delfina Pignatiello habló de su retiro como nadadora de alto rendimiento

Delfina Pignatiello fue una sensación para el deporte argentino en los últimos años. Tras su recordada aparición en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018, cuando se convirtió en una deportista que generó amor en el público, la joya de la natación parecía tener un futuro enorme dentro de su disciplina. Es más, un año antes del máximo evento deportivo que se organizó en Argentina, se había consagrado campeona mundial juvenil.

Después de grandes conquistas a nivel internacional, como ganar tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, sumado a la asegurada clasificación para Tokio 2020, la pandemia provocó un quiebre en su vida en lo deportivo y personal. Cumplió su objetivo de competir en los JJOO de mayores que se postergaron un año, pero luego se decidió y dejó el deporte de alto rendimiento.

“El momento en el que dije ‘no quiero competir más’ es cuando se me fueron las ganas de ganar. Cuando cumplí el objetivo de ir a los Juegos Olímpicos, dije ‘no sé si quiero vivir de esto toda mi vida’. Dije ‘listo, lo cumplí’”, confesó Delfina en una entrevista en el programa Soñé que volaba, que conduce Migue Granados por el canal de streaming OLGA.

“Mirá, yo con esto estoy bien. Para mí fue difícil de entender que era hasta ahí”, agregó en relación a lo que fue su última experiencia como nadadora de alto rendimiento en el evento multidisciplinario del deporte más grande del mundo.

Pignatiello en la previa de la ceremonia de apertura de Tokio 2020

Hay que recordar que durante 2020, Pignatiello como otros atletas estuvieron semanas sin poder entrenarse en sus centros debido a que se demoró el permiso para los atletas por parte del Gobierno nacional. Como ella misma confesó, ese tiempo fuera del agua la hizo perder un tiempo precioso para prepararse de cara a su participación olímpica.

“Hasta los 30 quería competir profesionalmente. Sabía que iba a ser fotógrafa en un momento, pero no a los 21″, comentó Pignatiello sobre su decisión de alejarse de la natación competitiva. “Las medallas las tengo colgadas en mi casa y no me generan nada. Valoro más todo lo que hice para llegar a esa medalla. Me costó siete años de mi vida”, agregó en relación a cómo ve en retrospectiva su carrera que comenzó desde muy chica cuando su mamá María Paula la introdujo en una pileta desde niña.

“La situación te lleva a ser egoísta con el deporte. En los últimos tres años estaba en una burbujita. ‘Me invitas a una fiesta, no voy’; ‘me invitas a comer pizza, no voy’”, expresó sobre lo que fueron los años en los que compitió en la elite de la natación mundial.

La presencia de Delfina se produjo en el medio de la presentación de su libro “Diarios de Delfín”, una construcción narrativa que tiene cuentos, fábulas y poemas mezclados con fotografías que la tres veces campeona panamericana escribió para explicar sus emociones y sus vivencias de una etapa que la marcó para siempre.

En una extensa entrevista con Infobae, Pignatiello contó detalles de cómo fue el proceso para escribir sus sentimientos y experiencias en el deporte. “Fue un trabajo de dos años, de escribirlo, de juntar todas las imágenes que fui sacando. Y eso habla mucho de mi crecimiento en la natación, evolución como persona, como atleta y cómo un sueño me llevó a otro”, dijo la nadadora y hoy fotógrafa.

