“¿Qué yerba es?”: la graciosa reacción del Kun Agüero después de probar el mate de Morena Beltrán

La graciosa reacción del Kun Agüero después de probar el mate de Morena Beltrán

Hace una semana, el estadio Metropolitano del Atlético Madrid fue sede de la definición del Final Four de la Kings & Queens League, las ligas de fútbol creadas por el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué que tiene como propietarios a famosos streamers y personalidades del mundo del fútbol y el espectáculo. Justamente, una de las dueñas de uno de los equipos es la periodista argentina Morena Beltrán.

Cuando se presentó la competencia femenina a principios de 2023, se hizo oficial que la dueña de Kunitas, el equipo del Kun Agüero, sería la analista de ESPN. Fue por eso que, de cara a la definición del torneo, Morena viajó a Madrid y fue allí donde se encontró con el ex futbolista. En un video que publicó en su canal de YouTube, Beltrán subió un vlog en el que mostró sus días en la capital de España.

Y uno de los momentos más graciosos que capturó la cronista fue cuando le compartió a Agüero su mate. “Estoy esperando al Kun para ir a la conferencia”, dijo en esa parte del video. Acto seguido, Morena mostró el paso a paso de cómo armó la bebida para llevarla a la presentación.

“Vamos a armarlo. Yo no me vuelvo tan loca… Sí me gusta que me quede prolijo, obviamente, pero no soy sacada. Lo que hago siempre es inclinar un poco la yerba… Tirarle agua bien de este lado… Espero ahí que se hinche un poquito, pongo la bombilla y estamos listos”, concluyó antes de pasar al siguiente fragmento del vlog en el que mostró su encuentro en un auto con el ex goleador del Manchester City.

“Va a degustar el mate, el Kun”, dice Beltrán en el video y le pase el elemento al ex jugador. “A ver qué tal More haciendo mate…”, arrancó diciendo Agüero, a lo que luego agregó: “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente. Creo que tenés que empujarlo un poquito más, y hacer un poquito más de montañita”, dijo en tono gracioso el ahora famoso streamer y empresario.

Agüero y Morena Beltrán durante el Final Four de la King y Queens League en Madrid (IG morena beltran)

Acto seguido, Beltrán cuestionó al Kun tras degustar su versión del mate:“¿Más todavía?”, le dijo la periodista. “Ahora voy a ver. ¿Qué yerba es?”, respondió Agüero tras probarlo. Tras su pregunta, él mismo le pidió a la dueña de su equipo de la Queens League no dar a conocer que yerba estaba usando. “No hagamos publicidad”, cerró entre risas.

Hay que recordar que Morena y Agüero ya protagonizaron un desopilante momento cuando la periodista le consultó al ex futbolista sobre su posibilidad de volver a ser padre después de la llegada de Benjamín, el hijo que tuvo con Gianinna Maradona.

En medio de una transmisión en vivo, Beltrán le preguntó: “Che, ¿te gustaría ser padre de nuevo?”, a lo que el Kun, con algunas dudas, respondió analizando la situación: “Bueno, tengo 35. ¿Hasta qué edad me funciona el chimichurri? Hasta los 70. Con pastillas hasta los 80. Lo que pasa es que yo con pastilla quedo frito como loco. Por el corazón no puedo tomar pastilla. Los hombres, es increíble, hasta los 80 y 90 podemos tener hijos. Las mujeres hasta una cierta edad”.

La periodista y analista, algo tentada por la respuesta de Sergio, intentó sacar un análisis desde su perspectiva. “Las mujeres hasta antes de la menopausia. Será hasta los 40... depende cuándo empezás a ser menopáusica. Dicen que cuando más grande tenés un hijo, más probabilidades de por ahí tener alguna enfermedad”, añadió la periodista. El Kun automáticamente se tentó cuando vio un comentario de un espectador: “No seas hijo de puta, no pongas eso. Dice que una paja y se guarda en el laboratorio”.

