“Lo dijo muy brutalmente”: la filosa respuesta del Kun Agüero cuando Morena Beltrán le preguntó si volvería a ser padre

"Lo dijo muy brutalmente”: la divertida respuesta del Kun Agüero a Morena Beltrán sobre su deseo de volver a ser padre

Sergio Agüero está disfrutando de la vida luego de su retiro como futbolista profesional. Actualmente radicado en Miami, el ex delantero aparece seguido en el mundo del stream para monitorear la actividad de su equipo de la Kings League, KuniSports. Para la segunda temporada del torneo que creó Gerard Piqué se agregó la rama femenina del certamen y el surgido en Independiente designó a Morena Beltrán como la presidenta de dicho sector. La periodista estuvo en el estado de Florida de vacaciones y pasó por la casa del Kun para vivir la jornada en conjunto.

Una vez que finalizó el encuentro, los dos protagonistas se quedaron charlando con los espectadores y la conversación ingresó en un terreno incómodo por una pregunta del chat. “Che, ¿te gustaría ser padre de nuevo?”, leyó en voz alta Morena. Agüero, con algunas dudas, comenzó a analizar el tema: “Bueno, tengo 35. ¿Hasta qué edad me funciona el chimichurri? Hasta los 70. Con pastillas hasta los 80. Lo que pasa es que yo con pastilla quedo frito como loco. Por el corazón no puedo tomar pastilla. Los hombres, es increíble, hasta los 80 y 90 podemos tener hijos. Las mujeres hasta una cierta edad”.

Beltrán, algo tentada por la respuesta de Sergio, intentó sacar un análisis desde su perspectiva. “Las mujeres hasta antes de la menopausia. Será hasta los 40... depende cuándo empezás a ser menopáusica. Dicen que cuando más grande tenés un hijo, más probabilidades de por ahí tener alguna enfermedad”, añadió la periodista. El Kun automáticamente se tentó cuando vio un comentario de un espectador: “No seas hijo de puta, no pongas eso. Dice que una paja y se guarda en el laboratorio”.

Benjamín Agüero tiene 14 años (Foto: Instagram)

Luego de un momento de risas, Morena aprobó la frase. “Bueno, lo dijo muy brutamente pero tiene razón”, respondió. El Kun siguió en la misma línea y profundizó sobre el tema: “Yo guardo una cantidad de chele en el laboratorio, me muero y eso va a la heladera o al freezer. Cuando ya no estoy más empiezo a tener hijos por todos lados”. La joven buscó rápido cerrar el tópico y volver al terreno del fútbol. “Hoy comienza el Kuni a guardar... No, por favor. Yo sólo pregunté si quería ser padre”, cerró.

Tras dos jornadas seguidas en las que jugó y ganó con KuniSports, Agüero regresó a Miami y vio la derrota de su equipo ante Porcinos FC. En esa misma transmisión, Sergio se fue antes de tiempo por una pelea que tuvo con un streamer caribeño que buscó burlarse de él luego de la caída.

