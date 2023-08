Gol en contra desde la mitad de cancha: increíble blooper de una jugadora de España ante Suiza en el Mundial femenino

El gol en contra de España ante Suiza en el Mundial femenino

No fue sencillamente un partido más en la Copa Mundial Femenina de la FIFA para la futbolista española Laia Codina, quien en el duelo de octavos de final entre España y Suiza tocó el cielo y el infierno. Si bien participó activamente en la goleada que les dio por primera vez el acceso al lote de las ocho mejores del torneo, también fue protagonista de uno de grandes errores que se han visto en la competencia.

Un pase atrás de Codina, quien tiene 23 años y juega en el FC Barcelona, no encontró a la arquera Cata Coll y acabó en un absurdo tanto a favor de Suiza. La central que porta el número 14 quiso cederle el balón a la guardameta desde la mitad de la cancha y envió el balón al fondo de la red. Las dos debutantes españolas le dieron con su error el empate al elenco helvético.

“Al final, cuando he visto que ha entrado, he dicho bueno ya está, comienza otro partido desde cero. Como en la vida, cuando te dan palos te levantas y una solución era meter otro y he dicho hay que meter, hay que meter. Cuando he visto que tenía la opción digo esta tiene que ser mía y así ha sido”, afirmó.

Es que la jugadora que también vistió la camiseta del AC Milan pudo salir ilesa de ese fatídico gol en propia puerta y porque después convirtió otro a favor en la victoria final de España por 5-1 ante Suiza, donde puso en valor su capacidad de resiliencia.

“Tenía que ser mía esa por el equipo, porque al final, bueno, me había metido ese gol y ya está. Ha entrado y eso compensa un poco”, aseguró la defensa del cuadro blaugrana.

España derrotó a Suiza en el Mundial femenino

Codina, tras conseguir una histórica clasificación a cuartos de final, donde se medirán al ganador del Países Bajos-Sudáfrica, reveló que afrontan con “muchas ganas” la siguiente eliminatoria. “Empieza una nueva historia, vamos a escribir páginas de oro y empieza por los cuartos de final. Creo que tenemos muchas ganas y este equipo puede hacer cosas grandes”, aseveró.

Afortunadamente, España reaccionó rápido y mostró su agresividad ofensiva para reponerse de ese tropiezo de Laia Codina. En el minuto 17, Alba Redondo adelantó de nuevo a la Roja con su tercer tanto en el certamen y Aitana Bonmatí volvió a tener recompensa con un amague que sentó a tres rivales y una definición perfecta para firmar el 1-3 en el marcador.

Y justo antes del descanso, tras un saque de esquina, Laia Codina pudo resarcirse de su fallo para anotar el 1-4 y encarrilar la goleada que se cerró con un gol de Jenni Hermoso, la veterana futbolista española que sumó así su 51º gol en su partido como internacional número 102 con la selección.

