Una ex figura de la NBA fue condenada a 10 años de prisión por estafas millonarias: “Se enriqueció a través del fraude y el engaño”

Terrence Williams, ex jugador de los New Jersey Nets en la NBA, fue condenado a 10 años de cárcel por una estafa millonaria contra el sistema de salud de la liga (REUTERS/Shannon Stapleton)

La justicia de Nueva York dictó sentencia sobre uno de los casos más escandalosos que tuvo como principal protagonista a Terrence Williams, un ex jugador de la NBA, que fue condenado a 10 años de prisión por haber sido el cerebro de una organización encargada de estafas al seguro de salud de la liga de básquet de los Estados Unidos por sumas millonarias.

Williams, de 36 años, quien integró los planteles de New Jersey Nets y Houston Rockets, se declaró culpable en agosto de 2022 y recibió la dura pena por sus delitos. El ex basquetbolista no estuvo solo a la hora de cometer los fraudes, ya que también estuvieron involucrados otros 18 jugadores de la NBA.

“Williams no solo se enriqueció a través del fraude y el engaño, sino que también robó la identidad de otras personas y amenazó a un testigo para llevar a cabo sus actividades delictivas”, declaró el fiscal Damian Williams en un comunicado.

La justicia neoyorquina detalló que el modus operandi de este criminal, entre otras acciones, era el de realizar declaraciones falsas para recibir tratamientos médicos y dentales que nunca se realizaron. De esa manera, mediante la presentación de documentos apócrifos, lograban hacerse con un suculento botín que alcanzó los 5 millones de dólares, recaudado entre 2017 y 2021.

El exjugador de la NBA Terrence Williams durante un juego de la NBA con los New Jersey Nets, en una fotografía de archivo (EFE/Peter Foley)

Entre los acusados de la estafa millonaria al seguro médico de la NBA se encuentran Glen Davis y Tony Allen, campeones de la NBA con Boston Celtics en 2008, el ex jugador de Los Ángeles Lakers Shannon Brown y el ex jugador de Los Ángeles Clippers Darius Miles.

El alero Terrence Williams debutó en la NBA en la temporada 2009/10 en los Nets, donde promedió 8.8 puntos por juego en 78 encuentros disputados. Su rendimiento decayó con el correr de los años y fue traspasado a Houston Rockets, Sacramento Kings y Boston Celtics. En la mejor liga de básquet del planeta alcanzó a jugar 158 partidos oficiales con un promedio de 7.1 puntos y 3.6 rebotes en 19 minutos de acción.

Luego, T-Will se convirtió en un trotamundos del baloncesto jugando en distintas ligas del mundo como en Turquía, China, Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela.

