El emotivo mensaje del Kun Agüero luego de que su hijo regresara a la Argentina: “El dolor sigue igual”

El emotivo posteo del Kun Agüero y la respuesta de Benjamín (@kunaguero)

El debut de Lionel Messi en el Inter Miami tuvo la presencia de su amigo Sergio Agüero, quien compartió unos días junto a su hijo Benjamín. El reencuentro entre ambos fue aprovechado al máximo y el nieto de Diego Armando Maradona disfrutó de unos de vacaciones que fueron inolvidables por ver el estreno de La Pulga y vivir sus primeros entrenamientos en el equipo a cargo de Gerardo Martino, que volvió al triunfo luego de once partidos y más de dos meses al vencer 2-1 al Cruz Azul por la Leagues Cup.

La frutilla del postre en esa victoria fue el golazo espectacular de tiro libre de Messi. En un marco diferente al de las ligas europeas, al lado del banco de los suplentes en el Estadio DRV PNK hay un sector VIP en el que esos espectadores pueden observar el encuentro pegados al campo del juego. Dos de ellos fueron el Kun y Benjamín, quienes se deleitaron con la obra de arte del crack rosarino, que le dio el triunfo a su flamante equipo.

Sergio Kun Agüero se emocionó por la partida de su hijo Benjamín de Miami y con regreso a la Argentina

En la previa los Agüero visitaron al plantel de Las Garzas, como se conoce al equipo de la Florida, y ahí se sacaron fotos junto al propio Messi y al otro refuerzo de lujo, Sergio Busquets. Estos encuentros formaron parte de días que marcaron al Kun y a su hijo, que este domingo debió emprender su regreso a la Argentina. Benja, de 14 años, vive con su madre, Gianinna Maradona, y juega en las Inferiores de Tigre.

En la despedida, el Kun publicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram con una foto juntos. “Tenías 3 años cuando fueron esas primeras despedidas. Hoy tenés 14 años y el dolor al verte ir a la Argentina sigue igual. Gracias por dejarme compartir estos momentos inolvidables. Te amo Benja y ya te extraño. Nos vemos pronto”, escribió el ex delantero del Manchester City.

Kun Agüero y su hijo en el campo de juego del estadio del Inter Miami (@kunaguero)

Como todas las publicaciones del Kun, también fue viral con más de 2,3 millones de “me gusta” y arriba de 4.000 comentarios. El ex atacante surgido en Independiente ostenta 30,7 millones de seguidores en dicha red social.

Pero el tema no quedó ahí, ya que entre las palabras que recibió Agüero estuvo la respuesta de Benjamín: “Te amo pa, ya te extraño también. Me pongo igual de triste que cuando me iba a Argentina con 4 años. Te amo y por mas viajes juntos”, fueron las palabras del joven que acaparó casi 17 mil “me gusta”.

Benjamín Agüero, Leo Messi, Sergio Busquets y Sergio Agüero (@kunaguero)

Este ida y vuelta demuestra la excelente relación entre el Kun y su hijo, que suele visitarlo en Miami, adonde el ex futbolista se mudó junto a su pareja, Sofía Calzetti, luego de verse obligado a dejar la práctica profesional debido a la arritmia que le detectaron en octubre de 2021. Luego de ello, se dedicó a focalizarse a los deportes electrónicos, un proyecto al que estuvo abocado ya en su época de futbolista. Además, es dueño de uno de los equipos de la Kings League, el torneo de fútbol 7 creado por Gerard Piqué.

Mientras tanto, Benjamín quiere seguir los pasos de su padre y por ahora mostró sus condiciones en los equipos juveniles del Matador de Victoria y sueña con algún día debutar en Primera División. Y más allá de los 4.400 kilómetros de distancia entre Miami y Buenos Aires, se nota que siempre está cerca de su padre.

