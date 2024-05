La decisión de Martín Demichelis tras la eliminación de River en la Copa Argentina y el mensaje de Milton Casco para los hinchas

Milton Casco fue titular y luego de la eliminación fue la única voz de River Plate (@RiverPlate)

Luego de la eliminación de River Plate y Temperley por los 16avos de la Copa Argentina, la única voz en el vestuario Millonario fue la de Milton Casco, que habló en una rueda de prensa improvisada. Martín Demichelis decidió marcharse en silencio, algo que no es habitual, y fue el experimentado defensor el que analizó la derrota ante el equipo de la Primera Nacional en los penales.

“Es un sabor muy amargo. Temperley se paró muy bien dentro de la cancha y nos cortó los circuitos de juego. No pudimos fluir como hacemos siempre. Se encontraron con ese gol en el final que les permitió llegar a los penales”, reconoció el lateral izquierdo.

“Nos faltó ser un poco más profundos y encontrar los espacios. Es para seguir trabajando y hay que tener tranquilidad”, analizó el defensor de 36 años, que fue titular en el campo de juego del Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El golazo de tiro libre de Barco ante Temperley por la Copa Argentina

Esgrimió que “nosotros manejamos la pelota mucho tiempo”, aunque reconoció que “no encontramos los espacios a las espaldas de ellos y creo que por ahí es lo que suele hacer River y no lo hicimos”.

Además, reveló que no ensayaron penales: “Estaba todo hablado y fue como fueron saliendo los chicos. No se practicaron para esta vez y de vez en cuando los chicos se ponen a patear, pero no específicamente para este partido”.

En tanto que contó qué les dijo Demichelis en el vestuario: “Nos dio tranquilidad y que fue un golpe duro que no esperábamos”. Milton planteó que “tenemos muchas cosas por delante y esta es una institución no te deja lamentarte y tenemos muchas cosas por delante”.

El golazo de chilena de Fernando Martínez de Temperley ante River Plate por la Copa Argentina

Aunque subrayó que “no esperábamos este resultado y viene cosas importantes. Hay que pensar en lo que vienen y volver a enfocarnos”.

Sobre si tienen más presión con las dos competiciones que les quedan, indicó que “todo el tiempo nos exigen ganar en esta institución. Cada partido que jugamos salimos a ganar, a veces se puede y otras veces no. Pero la intención es ir para adelante y ganarlos”.

“Cualquier derrota es dolorosa. La idea nuestra era pelear los tres torneos que teníamos por delante. Hoy nos tocó quedar eliminados, pero tenemos que poner las cosas sobre la balanza y mirar hacia adelante”, agregó.

Más allá de integrar el once inicial, aclaró que “de ninguna me considero titular. Me preparo cada día para sumar. A Martín le dije que estoy para sumar y lo demuestro cada día en los entrenamientos. Él es el que toma las decisiones y las respetamos”.

Definición por penales entre River Plate y Temperley donde Rago se vistió de héroe y atajó dos remates

Por último, les mandó un mensaje a los hinchas: “Le pedimos disculpas a la gente porque es un resultado que no esperábamos. Tenemos buenos jugadores, buenas personas y un gran plantel para poder jugar”.

Luego del empate 1-1 con dos golazos de Esequiel Barco de tiro libre y Fernando Martínez de chilena, el encuentro se definió por penales. En los octavos de final Temperley jugará contra el Club Atlético Mitre de Santiago del Estero.

River Plate visitará este sábado a Argentinos Juniors a partir de las 15 por la Liga Profesional. Mientras que por la Copa Libertadores, cerrará su participación en el Grupo F el jueves 30 ante Deportivo Táchira en el Estadio Monumental, a partir de las 21 Con un empate ante los venezolanos se asegurará el primer puesto en la zona en la que se encuentra invicto.