Desde la tribuna y arengando: Javier Milei compartió el video de su ingreso en el acto del Luna Park

El presidente presentó su libro en el estadio Luna Park luego de que cancelara el evento en la Feria del Libro (Instagram)

Luego de que finalizara la presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park, el Presidente compartió el momento de su ingreso al estadio: arengando, desde la tribuna y rodeado de sus seguidores.

Tal como había anunciado el vocero presidencial Manuel Adorni, el evento constó de dos partes: un show musical y la presentación del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

Sin embargo, antes de que comenzara todo, Milei sorprendió a sus seguidores con un particular entrada. Ingresó por la tribuna, arengando y mostrándose muy cercano a quienes asistieron al evento. Algunos de ellos esperaron desde temprano en las inmediaciones del icónico edificio porteño para poder ingresar de manera gratuita.

“Viva la libertad, carajo”, escribió el mandatario en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, una frase que ya se convirtió en su firma personal. Como se observa en el video que encabeza esta nota, Milei llegó al escenario desde la tribuna y, en el camino, sus seguidores lo abrazaban y estrechaban su mano.

Justo antes de subirse al escenario, los esperaban la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quienes saludó afectuosamente. Una vez en escena, Milei alegó: “Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Todas las veces entré y lo canté a capela, lo quería hacer con músicos”.

El presidente Javier Milei en la presentación de su libro (REUTERS)

En la apertura del evento, el mandatario cantó Panic Show, el clásico de La Renga que utilizó durante sus actos de campaña en las elecciones del año pasado.

El grupo soporte que acompañó al Presidente, denominado como “La Banda Liberal”, estaba conformado por el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en batería; su hermano Joaquín Benegas Lynch, en guitarra y en bajo a Marcelo Duclos, quien escribió junto a Nicolás Márquez la biografía del Presidente “Milei, la revolución que no vieron venir”.

Además, se utilizó un bombo con la cara del austríaco Ludwig Von Mises, quien es reconocido por ser uno de los economistas que más admira Milei y al que suele mencionar en varios de sus discursos.

Luego del show musical, el Presidente inició la presentación formal de su libro. En un primer momento, estaba previsto que el evento se realizara en la Feria del Libro, pero un conflicto entre el equipo directivo de la feria literaria y el Gobierno nacional obligó al mandatario a cambiar la fecha y el lugar para la presentación.

En este contexto, una de las primeras declaraciones del Presidente fueron referidas a este tema. “Hay que darles las gracias a la Feria del Libro, que con el boicot nos regaló esta fiesta”, aseguró.

Milei durante el show musical en el Luna Park (Franco Fafasuli)

De esta manera, Milei explicó algunos puntos centrales de su libro, en el que apuntó principalmente contra el Estado. “Mi reflexión, que obviamente le va a parecer a alguien un poquito extrema, como todo lo que hago, es que los fallos de mercado no existen. Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado, lo primero que sugiero es que revisen que no haya intervención del Estado, porque si está la intervención del estado el problema no es del mercado, el problema son los políticos”, aseguró.

Además, en un momento de su presentación, se refirió a la agenda del aborto, a la que definió como “absolutamente asesina”. “Si la población se extendía, entonces los salarios reales se destruían y la gente se moría de hambre. ¿Y cómo se le ocurrió a Malthus corregir esto? Con control de natalidad, cuya versión moderna son los aborteros”, dijo al respecto.

Por último, sobre el cierre del evento, el Presidente improvisó un panel con el diputado José Luis Espert y Adorni en el que debatieron sobre el libro y la actualidad política.