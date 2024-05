La Joaqui habló de su noviazgo con Luck Ra: ”Pienso que es el chico más bueno y más lindo del mundo”

La Joaqui habló de su relación con Luck Ra (Video: IG/MundoFamososOK)

La Joaqui y Luck Ra están en boca de todos luego de que el cuartetero deslumbrara en el Movistar Arena, donde tuvo como invitada especial a la reconocida cantante de trap Cazzu. Sin embargo, lo que más llamó la atención, además del brillante espectáculo, fueron los piropos que ambos artistas se vienen dedicando en redes sociales en las últimas semanas.

Tras el exitoso show, La Joaqui compartió algunas fotos en sus redes sociales, donde no pasó desapercibido el beso entre Luck Ra y ella. Cazzu, amiga de la pareja, compartió un video en sus historias en el que La Joaqui confesaba estar enamorada, y ella misma se vistió y pintó las uñas de azul, en un claro homenaje al nuevo look del cantante cordobés.

La imagen del beso entre Luck Ra y La Joaqui revolucionó a los fanáticos en las redes, generando numerosos comentarios y especulaciones sobre un posible romance entre ambos artistas. En medio de estos rumores, circuló también en redes una entrevista realizada por el periodista Javier Gutiérrez, donde se le consultó a Joaquinha Lerena De La Riva sobre su relación con Luck Ra.

“Pienso que es el chico más bueno y más lindo del mundo”, respondió la cantante. Sin embargo, al ser consultada sobre la naturaleza de su vínculo, La Joaqui prefirió mantener el misterio y evitar dar detalles. En tono de broma, afirmó: “No quiero contar mucho porque si todos se dan cuenta de lo bueno que es, me lo van a robar”.

Un romance que se terminó de confirmar

Tiempo atrás, en una nota que dio La Joqui a Nadie dice Nada, el programa de streaming de Luzu Tv, la intérprete de “Muñecas” sorprendió al revelar que era la primera vez que se sentía realmente enamorada. Allí contó la antigua charla que tuvo con un íntimo amigo. “Me dijo: ‘¿Quién es el gran amor de tu vida? Cuando subís una canción de amor, ¿en quién pensás?’. ‘Sabés que en nadie’, le dije. Tal vez ya se me fue el amor”, recordó.

“No, el amor no se va. O sea, siempre te acordás de esa persona con amor”, reprodujo la respuesta de su amigo. “Estuve estos años meditando al respecto y me di cuenta que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones. Por dejarme elegir, o un poco porque no quería estar sola, o porque me gustaba jugar a que me enamoraba y bueno, chau. Era como un mood”, se sinceró.

La Joaqui fue a ver a Luck Ra en el recital que dio en el Movistar Arena (Video: Instagram Stories)

“¿Qué sentís ahora de distinto que crees que realmente estás enamorada?”, indagó Flor Jazmín Peña. “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Nunca estaba así con un chico que me gustaba. Me levantaba y me ponía la alarma una hora antes que el chico se despierte para arreglarme”, contó. Con este panorama, y al ver la intensidad con la que la artista contaba la situación, el equipo le preguntó si la persona que la enamoró sabía de esta situación, a lo que ella sostuvo que el amor es correspondido. “Quiero creer que sí, porque viste que los hombres son medio mentirosos”, lanzó, divertida.

“¿Hace cuánto estás con esta persona?”, repreguntó Nico Occhiato y en ese momento la cantante siguió dando pistas sobre la relación que tendría con el cordobés. “Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes. Un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar”, señaló, sin dar el nombre en cuestión, pero contando que era 5 años menor que ella.