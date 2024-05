Después de su partida del Chelsea, Mauricio Pochettino es el gran candidato a asumir en otro gigante de Europa

El entrenador argentino Mauricio Pochettino ha decidido abandonar el Chelsea de mutuo acuerdo con el club tras menos de un año en el puesto (EFE/Sergio Perez)

Mauricio Pochettino ya no es más entrenador del Chelsea y esta decisión, tomada por mutuo acuerdo pero impulsada por las inseguridades de la directiva blue, trajo innumerables muestras de afecto hacia el estratega argentino. El principal respaldo al director técnico de 52 años fue por parte de los futbolistas. Diversas publicaciones de los jugadores no hicieron más que confirmar que la salida del director técnico no fue debido a una mala relación con el plantel ni a la pérdida del vestuario, como se llegó a decir.

Algunas de las máximas estrellas del Chelsea decidieron compartir emotivos mensajes en sus redes sociales. Cole Palmer, estrella absoluta del Chelsea con una temporada en la que ha sido el segundo mejor goleador de la competición, escribió: “Jefe, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí y por haber hecho mis sueños realidad”.

El mensaje de Palmer a Pochettino

Más incisivo fue Nico Jackson, que comenzó la temporada muy criticado pero acabó anotando catorce goles en la Premier League. “Mucha suerte. Ojalá hubiéramos estado más tiempo juntos, pero que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por el apoyo y por los consejos, para hacerme mejor persona y mejor jugador”, dijo el senegalés.

El mensaje de Jackson a Pochettino

Marc Cucurella, que ha renacido en el Chelsea gracias a la idea de Pochettino de reconvertirle a lateral derecho, dio las gracias al técnico argentino y le deseó lo mejor en el futuro. En la misma línea fueron Mikhailo Mudryk, Noni Madueke, Trevor Chalobah y Moisés Caicedo, otros cuatro que mostraron sus agradecimientos públicos a Pochettino.

El mensaje de Cucurella a Pochettino

“Ha sido un placer. Te deseo lo mejor en el futuro. Qué persona y qué entrenador”, publicó el centrocampista ecuatoriano, quien llegara por 122 millones de euros procedente del Brighton & Hove Albion.

El mensaje de Caicedo a Pochettino

Según el diario británico The Telegraph, la mayoría de jugadores se enteraron de la noticia del despido de Pochettino a través del grupo de Whatsapp y muchos de ellos se quedaron en shock a raíz de la noticia, sobre todo por los buenos resultados que se habían cosechado en las últimas semanas, con las cinco victorias consecutivas para acabar la liga y sellar la sexta plaza, que da acceso a Europa la próxima temporada.

El mensaje de Robert Sánchez a Pochettino

La mayoría de los jugadores del Chelsea pensaron que el buen final de curso serviría para que Pochettino continuara en su segundo año de contrato, pero una reunión celebrada el lunes entre el técnico argentino, los dirigentes del Chelsea y la dirección deportiva precipitó su salida menos de un año después de su contratación en Stamford Bridge.

El mensaje de Mandueke a Pochettino

A partir de esto, Mauricio Pochettino pasó a ser un codiciado entrenador en Europa y al parecer ya hay un gigante elenco que habría picado en punta para quedarse con sus servicios. Según informó el periodista Gianluca Di Marzio, el ex director técnico de Southampton y Tottenham es el máximo candidato a reemplazar a Erik ten Hag en el Manchester United, donde se desempeñan los argentinos Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez.

El periodista Fabrizio Romano anticipó que Pochettino es el máximo candidato a dirigir el Manchester United

El entrenador neerlandés no terminó de conformar a la afición y la dirigencia estaría analizando pegar un volantazo. Vale recordar que los Diablos Rojos quedaron afuera de toda clasificación europea por tabla general, donde finalizaron octavos y con 14 derrotas, marca que no se repetía desde la temporada 1990. El United solo podrán acceder a la Europa League si le ganan la final de la FA Cup a su máximo rival, el Manchester City. Por supuesto, este juego que se llevará a cabo este sábado en Wembley será vital para el futuro de Pochettino.