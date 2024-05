Un exparticipante de Gran Hermano es uno de los primeros confirmado para el Cantando 2024

Alfa confirmado para el Cantando 2024 (Video: LAM, América)

Este miércoles en LAM (América), Ángel de Brito sorprendió al revelar quiénes serán los primeros participantes confirmados para el Cantando 2024. El popular reality de canto, que se iniciará en julio y estará bajo la producción de Marcelo Tinelli con la conducción de José María Listorti, ya tiene sus primeros nombres en lista.

El conductor anunció en el programa que el panelista Pepe Ochoa será uno de los participantes de la próxima edición. Más tarde, reveló que también se sumará al certamen el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) de la edición pasada, Walter Alfa Santiago.

“¿Tenemos a Alfa cantando? Primero vamos a ver a Alfa, que es otro de los confirmados para el Cantando. A ver cómo canta”, expresó Ángel antes de presentar el video. La reacción en el estudio fue inevitable cuando Marixa Balli, al ver la performance de Walter Santiago, estalló en risas. “No te rías, Marixa. Porque si sos jurado no te podés reír”, bromeó De Brito. Ante la pregunta de Marcela Feudale sobre si Alfa sería jurado, De Brito respondió: “No, a mí me gustaría que vaya de jurado”.

Al cierre del programa, Pepe Ochoa cerró con broche de oro al interpretar la canción Somebody to Love de Queen, demostrando sus habilidades artísticas antes del inicio del esperado programa producido por La Flia.

Walter Santiago, más conocido como Alfa

De acuerdo a lo informado por Ángel de Brito la semana pasada, será José María Listorti quien lidere el ciclo en el que están confirmados para el jurado Marcelo Polino y Óscar Mediavilla, quien ya ocupó este rol en 2020 cuando Ángel de Brito y Laurita Fernández condujeron el programa en plena pandemia en la pantalla de El Trece.

A principios de abril, había generado mucha preocupación entre los seguidores de Gran Hermano (Telefe) cuando Alfa, quien participara en la temporada previa del ciclo y luego se unió a la actual, debió abandonar la casa debido a una arritmia. El hombre de 62 años requirió hospitalización y estuvo bajo observación, pero luego de dos días fue dado de alta, como lo confirmó su hermano, Sergio Santiago. Tras ello, el exconcursante del reality compartió detalles sobre el difícil episodio de salud que enfrentó mientras continúa su proceso de recuperación, en declaraciones exclusivas a Teleshow desde la comodidad de su hogar.

Walter Santiago, su verdadero nombre, estaba hospitalizado en la clínica Las Lomitas en San Isidro donde permanecía después de 48 horas que pasó dentro del reality, donde tuvo fuertes peleas con Catalina Gorostidi y Manzana. Al tener valores altos de presión, decidieron desde la producción que debía abandonar el juego para preservar su salud. En su lugar ingresó Ariel Ansaldo, también concursante de la temporada anterior.

Respecto de su abrupta salida de la casa de Gran Hermano en esta nueva temporada, destacó que se debió exclusivamente a las cuestiones de salud: “Me subió la presión y no quería seguir perdiendo el tiempo, me quería ir a hacer los estudios”. Además, se tomó unos segundos para dejar en claro si el hecho del posterior ingreso de Ariel, su excompañero de convivencia, también influyó en la decisión de abandonar la casa: “Fue un cúmulo de cosas. A mí Ariel no me gusta en ningún lado, simple”.

Sobre las diferencias entre esta edición del reality y la anterior, en la que él fue una de las figuras, aseguró que “es otra cosa, es otro programa, no es el mismo que el nuestro. No me gustó para nada, aparte mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada, y esta Catalina que se cree la dueña del mundo. Pero yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar”, expresó sobre el envío conducido por Santiago del Moro.