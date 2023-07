Gerardo Martino habló de la chance que Messi sea titular frente al Atlanta United y de la posible llegada de Luis Suárez a Inter Miami

El estreno de Lionel Messi en Inter Miami generó un furor para el fútbol y el ambiente del deporte en todos los Estados Unidos. En el duelo por la fase de grupos de la Leagues Cup ante Cruz Azul, el astro rosarino ingresó cuando faltaban 35 minutos y mostró sus destellos. Es más, sobre la hora, marcó un espectacular gol de tiro libre que le dio la victoria al equipo por 2-1.

Más allá de las repercusiones por el tanto, que provocó un hermoso saludo con sus hijos, y el estupor de atletas estadounidenses como LeBron James o Serena Williams, el camino para el equipo rosa continúa y este martes desde las 20 (hora local) será el turno de enfrentar al Atlanta United por la segunda fecha del torneo que reúne a conjuntos de la MLS y del fútbol de México.

En la conferencia de prensa previa al duelo, Gerardo Martino casi que dio a entender que tanto Messi como Sergio Busquets tienen muchas posibilidades de ser titulares. “Es muy probable que Leo y Busi jueguen más tiempo. Y que a lo mejor lo hagan desde el principio. Sabemos que cuando Leo inicia, hablamos de 90 minutos. Todo va a depender de cómo ellos se sientan. Recién es el segundo partido”, expresó Tata ante los medios.

Acto seguido, el ex DT de la selección de México y Newell’s, entre otros equipos, habló de los rumores que sitúan a Luis Súarez, ex compañero de Messi en Barcelona y amigo del capitán de la selección argentina campeona del mundo, próximo a desembarcar como nuevo jugador del Inter Miami.

“Se trata de seguir trabajando sobre la conformación definitiva del plantel. Entre este libro de pases y diciembre/enero tenemos que conformar un plantel definitivo. Las variantes los manejamos con los dirigentes. El nombre de Luis lo conocen, pero ahí su situación en Gremio escapa al Inter Miami. La idea es cerrar cosas que están al caer. La habilitación de Diego Gómez y demás”.

Tata junto a Messi antes de su debut en Inter Miami (Photo by Stacy Revere/Getty Images)

Hay que destacar que, en las últimas horas, el club donde desembarcó el ex jugador del PSG le compró un cupo de extranjeros a la franquicia San José Earthquakes por una suma de 150 mil dólares, lo que generó todo tipo de rumores sobre el posible arribo del uruguayo que está en el fútbol de Brasil desde principios de 2023.

Más allá de la posibilidad que Messi esté en el once inicial, Martino volvió a hablar del tanto que logró el argentino en el final del duelo ante Cruz Azul. “Es algo habitual en él. Por habitual, empezamos a tratar de normalizar cosas que son comunes. De todas maneras, creo que muchos empezamos a visualizar que esto podría terminar como lo hizo”.

“Lo que produce su ingreso y el de Busquets, empezar a sentir que llegaban los que los podían proteger o llevar la responsabilidad del partido. Esto significa que les permite crecer y les da un respaldo a los otros chicos”, agregó el Tata.

Además, el DT que ya dirigió a Messi en Barcelona y la selección argentina confirmó que el número 10 del Inter Miami está en buena forma física. “Messi terminó bien. Tan bien que al día siguiente entrenó con normalidad. Completó buenos días después de los 35 minutos con Cruz Azul”.

Por último, Martino hizo un análisis del valor que tuvo para Messi haberse consagrado campeón con su seleccionado, situación que dio lugar a una nueva versión del jugador que para muchos es el mejor de todos los tiempos.

“Sentirse liberado de una situación que fue un peso importante. No sólo fue el hecho de haber ganado. A lo mejor, nos privamos de este nuevo Messi. Lo veo como un líder importante, quiere que el equipo evolucione, enseñarles a los compañeros, transmitir una idea. Y sobre todo, hacerlo en condiciones donde él está enseñando. Verlo el otro día fue como verlo en esos partidos que entra a jugar en la plaza. Lo simple es extraordinario. Tenía personalidades muy importantes del deporte. Y lo grababan. Estoy muy contento de estar en este momento. Él puede hacer lo que quiere en el campo. No tengo ninguna duda de que los chicos que juegan al lado no se van a sentir opacados, porque él tiene una apertura muy grande hacia ellos”.

