Moria Casán filosa más que nunca contra Susana Giménez: "La compatriota uruguaya con retiro impositivo" (Video: LAM, América)

La relación entre Moria Casán y Susana Giménez ha sido un tema recurrente en los medios durante años. Esta vez, la One volvió a arremeter contra la diva de los teléfonos, acusándola de estar en “retiro impositivo” tras su mudanza a Uruguay.

En una nota con LAM (América) sobre su nueva incursión en el streaming, Moria reveló detalles de su próximo programa en el canal Picnic extraterrestre, dirigido por Paula Vázquez. “Mi programa se va a llamar Nave nodriza y voy a tener un monólogo donde repasaré la actualidad. Yo no puedo omitir mi autorreferencia”, afirmó.

Cuando le preguntaron si entrevistaría a Susana, Casán no dudó en responder. “Ni se nos ocurrió. A mí me parece bien, todo lo que sea farándula y gente del medio”, señaló. Además, reveló que hay personas a las que no invitaría, aunque no dio nombres concretos.

Destacó a Miguelito Romano, quien recientemente tuvo un enfrentamiento con Susana. “A él lo invitaría para que hable de la vida que tiene”, expresó, agregando que no cree que la pelea haya sido por motivos relacionados con el cabello, sino por “descortesía” de Giménez hacia la esposa de Romano, quien está enferma.

Cuando los periodistas intentaron indagar más sobre la pelea entre el peluquero y Susana, Moria mostró su desinterés. “Nada me interesa menos que hablar de la señora esa que está con retiro impositivo. Así que respetémosla, es una compatriota uruguaya”, lanzó con picardía. Ante la noticia de la vuelta de la figura de Telefe a la televisión argentina, la diva no pudo contenerse y comentó entre risas: “Qué bueno, era hora de que trabaje”.

Moria Casán apuntó contra Susana Giménez y su vuelta a la televisión: “Era hora de que trabaje” (Foto: Captura de TV)

Susana Giménez prepara su regreso a la pantalla

En las últimas horas se la pudo ver en las imágenes a Susana Giménez acompañada por las autoridades de Telefe -Darío Turovelzky, Guillermo Pendino y Federico Levrino- en una reunión formal en la que adelantaron que se discutió su retorno a la televisión para el segundo semestre del año. Fue en medio de ese contexto que Giménez habló sobre la necesidad de que “la tele tiene que volver a brillar”.

Mientas todos eran filmados en modo selfie por Turovelzky ella afirmó: “Acá la primera reunión que tenemos con Darío, Guille que es un sol amoroso y mi Fede, mi productor”, momento en que quien manejaba la cámara le preguntó si se encontraba contenta, a lo que ella destacó: “Sí, contenta, y todo lo que me han contado me ha gustado muchísimo.”. Tras ello sumó una velada amenaza que provocó la risa de todos: “Ahora hay que hacerlo”.

La reunión de Susana Giménez con los primeros adelantos del próximo ciclo (IG @gimenezsuok)

Por lo menos fue fabuloso todo lo que hablamos y yo creo que la tele tiene que volver a brillar”, destacó sobre lo que espera de este regreso a su clásico formato de los domingos a la noche, en el que a los más exclusivos invitados se suman los concursos telefónicos, de los que se espera que este año patee el tablero con respecto al premio a entregar.

Con algunas dudas sobre lo que vendrá, no tuvo reparos en expresar a cámara que “esperemos que todo vaya bien”, para luego hacer una pregunta que conlleva una fuerte reflexión: “¿Me habrán olvidado?”, que de inmediato fue contestado de manera negativa por los que allí se encontraban, para cerrar con una fuerte risa de la blonda.

“¿El llamado vuelve?”, le consultaron, ante lo que destacó que efectivamente el público podrá ser testigo de un regreso de este segmento histórico, además de deslizar que incluirá un premio extraordinario del que no especificó la cifra a la espera de que se acerque la fecha para poder brindar más detalles de lo que vendrá. Para finalizar destacó en las imágenes que “los amo, los amo. Los extrañé y ya vuelvo”.