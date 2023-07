Bayern Múnich aplastó 27-0 en su primer amistoso de pretemporada: en 13 minutos ya ganaba 5-0

La aplastante goleada del Bayern Múnich 27-0 al Rottach-Egern en un amistoso de pretemporada

Es costumbre que los equipos de Primera División en Europa jueguen amistosos de pretemporada con equipos de categorías más chicas y en esos encuentros suelen darse goleadas insólitas. Esto ocurrió este martes en el duelo que el Bayern Múnich aplastó 27-0 al FC Rottach-Egern, el mismo equipo al que en 2019 le había ganado 23-0. Esta vez fue tal la diferencia que el campeón de la Bundesliga se fue al descanso con un 18-0 parcial.

Estos cruces se hacen para que los futbolistas puedan romper el hielo y empiecen a agarrar ritmo, pero sin exigencia. Se viene una temporada muy larga en la que habrá Eurocopa y, salvo por el leve receso de las fiestas de fin de año, los jugadores no tendrán descanso en los próximos once meses.

Del otro lado, el del conjunto del ascenso, sus jugadores tienen una oportunidad única de medirse con las máximas figuras del fútbol local. El Rottach-Egern es un equipo de la Cuarta División de Alemania y su estadio se ubica en el distrito de Miesbach. Fue una gran chance, aunque otra vez recibió toda la artillería pesada del Bayern.

Musiala celebra uno de sus tantos (@FCBayern)

En su primer partido de pretemporada, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel se lo tomó más que en serio. No perdonó en ninguna de las chances que tuvo con un equipo tuvo entre su once inicial a jugadores como Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry y Leroy Sané, ex jugador del Manchester City.

De entrada aplastó y fue a fondo ya que a los 13 minutos ya vencía 5-0 y llegó a marcar dos tantos en dos minutos: a los 12 minutos Gnabry marcó el 4-0 y al 13, Musiala otra vez anotó para el Bayern. La superioridad fue tal que al término de los 45 minutos iniciales el campeón germano se fue 18-0. Lejos de conformarse el Bayern fue por más y en el complemento concretó otros nueve goles.

Con la abundancia de gritos hubo dos futbolistas que marcaron cinco, Musiala y Mathys Tel. Mientras que en cuatro oportunidades lo hizo Marcel Sabitzer y Gnabry firmó un hat-trick. Los otros anotadores fueron: Sané, Davies, Konrad Laimer, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano y Raphaël Guerreiro, quien llegó al Bayern en este mercado de pases, desde el Borussia Dortmund.

En un marco descontracturado y sin obligaciones los dos equipos posaron juntos (@FCBayern)

En plenas vacaciones del verano boreal, el encuentro se llevó a cabo en un buen marco de público y ese contexto descontracturado también es una buena posibilidad para los hinchas de estar cerca de sus ídolos y llevarse una foto.

En tanto sus partenaires padecieron una caída catastrófica, pero quizás el resultado es lo de menos ya que tuvieron la posibilidad de jugar contra el campeón y mejor equipo del país. Cabe recordar que el 8 de agosto de 2019 disputaron otro amistoso y el Bayern venció por 23-0. En aquella jornada Corentin Tolisso anotó cuatro goles en seis minutos; mientras que Robert Lewandowski, actual jugador del Barcelona, concretó un triplete.

El Bayern Múnich arrancó con el pie derecho en la previa de una temporada en la que buscará defender el título de la Bundesliga, pero también tendrá como máximo objetivo ganar la Champions League.

