La creativa presentación de Kevin Mac Allister en Bélgica con un guiño a “Mi pobre angelito”

La Presentación De Kevin Mac Allister En Bélgica

Kevin Mac Allister se convirtió a base de esfuerzo y trabajo en uno de los pilares defensivos de Gabriel Milito en Argentinos Juniors. Tras una buena temporada, el zaguero recibió la oportunidad que tanto esperó: una oferta desde Europa. El Bicho aceptó el ofrecimiento del Union Saint-Gilloise de 1.5 millones de euros por la totalidad de la ficha del hermano de Alexis y, de esta manera, se desprendió de una pieza importante de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Mientras en el barrio de La Paternal piensan un reemplazante para la reciente baja, en Bélgica presentaron de manera oficial a Kevin. Lo llamativo de la bienvenida es que utilizaron un fragmento de la reconocida película “Mi pobre angelito” en el video introductorio. En el mismo, se toma una escena en la que dos de los actores (los padres de la estrella) están en un avión y se preguntan si se habían olvidado de algo antes del despegue. Justamente el protagonista del filme se llamaba Kevin McCallister y aprovecharon para realizar un cruce entre el personaje y el futbolista.

En el video aparece el defensor en lo alto de una escalera, se asoma y sonríe con la camiseta de su nuevo equipo. “Hola hinchas de Union, estoy muy contento de estar acá”, declaró en inglés. Las redes sociales del cuadro belga más tarde publicaron más fotos del primer paseo de Mac Allister por las instalaciones y hasta lo fotografiaron tomando mate dentro del Stade Joseph Marien, estadio con capacidad para aproximadamente 10 mil espectadores en Bruselas.

Kevin posó con el mate en su nuevo club de Bélgica (Foto: Union Saint-Gilloise)

En paralelo, el mismo Kevin publicó una carta abierta a los hinchas de Argentinos Juniors para despedirse de buena manera. “Pareciese que fue ayer cuando comenzó este hermoso camino en el club. Cuando llegamos de la mano del Bocha Batista con Alexis y Francis, en busca de nuestro más grande anhelo a aquellas canchitas de Crespo Junior donde se entrenaban las infantiles en ese entonces con el bolsito lleno de metas e ilusiones”, recordó sobre el inicio junto a sus dos hermanos.

Y agregó al respecto sobre su decisión de emigrar de Argentina: “Hoy me toca decir adiós, miro hacia atrás y me siento una persona privilegiada de haber vivido tantos momentos lindos en el club que me vio crecer, como jugador y persona. Para mí no hay decisión más difícil de tomar que esta, decidiendo con el corazón, jamás hubiera optado por irme de Argentinos, pero la cabeza me dice que hoy tengo que ir en busca de mi anhelo, que es jugar al más alto nivel”.

Para cerrar, recordó a todos los que lo acompañaron en este largo proceso. “Simplemente me queda agradecer a todos aquellos que hicieron posible esto: compañeros, ex compañeros, cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utilería, nutricionistas, dirigentes, gente de cocina. Párrafo aparte para los hinchas, me hubiera encantado despedirme en cancha pero no se pudo dar. Sólo puedo agradecer por el cariño y el sentimiento hacia mí, estaré agradecido eternamente por lo especial que me hacen sentir. Ustedes son y serán lo mas preciado de este club, en donde todos estamos de paso, menos ustedes que serán eternos. Pronto volveré en busca de una nueva oportunidad. ¡GRACIAS!”, concluyó junto a varias fotos con los colores del Bicho.

