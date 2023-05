La despedida del entrenador argentino que trabajaba con Javier Yacuzzi en México: “Cuidame desde arriba”

@tanquegerk

La muerte de Javier Yacuzzi sorprendió al mundo del fútbol argentino. Es que el ex jugador tenía 43 años y estaba trabajado en México como parte del cuerpo técnico del Querétaro junto a su amigo Mauro Gerk, una leyenda del equipo Gallo en territorio azteca.

Los reportes informaron que el ex futbolista murió tras contraer un virus del que no pudo recuperarse. Según indicó el Diario de Querétaro, dicho virus habría sido histoplasmosis, que es contraído por inhalar un hongo de nombre histoplasma capsulatum -se encuentra en el excremento de pájaros y murciélagos-, y que, si no se detecta a tiempo, puede afectar a varios órganos del cuerpo humano y hasta provocar la muerte sino se trata a tiempo.

Rápidamente, las redes sociales se sumaron a las condolencias para los allegados y la familia del ex Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia y Rosario Central. Justamente, uno de los que utilizó esa vía para despedirse fue el propio Gerk.

“Amigo, te voy a extrañar, siempre una persona incondicional. Me dejaste solo con mis gallos, acá donde nos costó mucho trabajo y donde se venía lo bueno!!!”, fue la primera parte del mensaje que redactó el ex goleador que tuvo un recordado paso en el fútbol argentino por clubes como Quilmes y Atlanta.

“Te quiero mucho, cuidame desde arriba”, cerró el emotivo recuerdo de su amigo el DT del conjunto que milita en la primera división del fútbol mexicano y en el que Gerk se convirtió en ídolo tras su etapa como jugador del equipo azteca.

Es importante recordar que la única experiencia fuera de la Argentina que tuvo Yacuzzi fue en la campaña 2011-2012 cuando viajó a México para incorporarse a Xolos de Tijuana. En su breve paso por el fútbol azteca, el lateral quedó en la historia como el sexto jugador que más rápido marcó un gol en la competición. El hecho trascendental se produjo ante el América a los 13 segundos del juego y el que sufrió el tanto fue el portero Armando Navarrete.

Otro de los ex compañeros que despidió al ex jugador del Viaducto fue alguien que viene de ser campeón del mundo con la selección argentina y que compartió plantel con Yacuzzi en la histórica gesta del Arsenal campeón de la Copa Sudamericana en 2007. Papu Gómez, actualmente en el Sevilla de España, tomó la imagen que usó el club de Sarandí para decirle adiós a Javier y escribió: “Una triste noticia para todos. Descansá en paz, Javi! Un abrazo a toda la familia!”.

La liga mexicana también se sumó a través de sus redes oficiales y ofreció condolencias tras la desaparición física de Yacuzzi. “La Liga BBVA MX lamenta el sensible fallecimiento de Javier Yacuzzi, ex jugador profesional y auxiliar técnico de Gallos Blancos de Querétaro. Deseamos que sus familiares y amigos encuentren pronta resignación”.

