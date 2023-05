Harry Kane recordó el consejo que recibió de Diego Maradona y contó el detrás de escena de su charla viral

En octubre de 2017, Diego Maradona visitó Inglaterra y fue homenajeado por el club Tottenham, que por entonces era dirigido por Mauricio Pochettino. El ex futbolista aprovechó el evento para ir al vestuario de Wembley y charlar con algunos jugadores del conjunto británico, entre ellos Harry Kane, con quien mantuvo una amistosa charla y además le dio un consejo.

Cinco años después de aquel encuentro que fue compartido en las redes sociales por el propio club, el centrodelantero de 29 años recordó en diálogo con ESPN los pormenores de esa conversación. “Fue un día genial. Estábamos jugando en Wembley en ese momento. Me estaba cambiando en el vestuario y Mauricio (Pochettino) me llamó para ir al vestuario del técnico. Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo. En el video se ve que me dice que use los ojos para engañar al arquero a la hora de definir. Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol”.

Es que Diego le había comentado que siempre definía al segundo palo cuando quedaba mano a mano y que hoy en día los arqueros estudian a los rivales por lo que debía de engañarlos. ¿Cómo? posicionando su cuerpo como si fuese a rematar al palo más lejano y definiendo al primero, para engañar a los porteros. “Fue especial pasar un momento con él y que me haya dado un consejo. Es algo que traté de tomar y usarlo en mi juego. Es una gran persona y siempre recordaré ese momento que pase con él”, sostuvo.

Ese día el Tottenham venció 4 a 1 al Liverpool y Kane anotó un doblete y brindó una asistencia. En la temporada 2017/2018, el artillero marcó 29 goles en la Premier League y fue el segundo máximo anotador detrás del egipcio Mohamed Salah. El rendimiento del inglés lo ratificó como delantero titular de su selección en el Mundial de Rusia 2018, en el que convirtió seis tantos y fue el máximo goleador. Colaboró para que su equipo llegue a las semifinales luego de 28 años y terminó cuarto en el certamen.

Kane sigue siendo figura en el cuadro londinense, pero los medios británicos anticipan que a final de temporada podría cambiar de club. El jugador de 29 años aún no ha sumado títulos en su carrera y por eso buscaría emigrar a instituciones con más aspiraciones como Manchester United, Bayern Múnich o PSG.

