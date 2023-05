Enzo Copetti contó por qué no pateó el penal ante River Plate: “Lo voy a decir por última vez”

El ex delantero de Racing recordó la definición de la Liga Profesional 2022

Pocas veces se vivió un final tan apasionante como el de la Liga Profesional 2022 que llegó a la última fecha con dos aspirantes al título: Boca Juniors y Racing. La Academia, que estaba segunda en la tabla a un punto del líder, debía superar en el Cilindro a River Plate y esperar que el Xeneize no le ganara a Independiente. Finalmente, el equipo de Fernando Gago perdió 2-1 como local y le permitió al conjunto de Hugo Ibarra dar la vuelta olímpica en La Bombonera, pese al empate 2-2 ante el Rojo. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo el penal que Franco Armani le tapó a Jonathan Galván, cuando el duelo estaba 1-1 en Avellaneda y quedaban pocos minutos para el final.

El hecho de que haya sido el ex futbolista de Huracán el encargado de ejecutar semejante penal a los 89 minutos continúa siendo un hecho de debate, sobre todo entre los propios hinchas de Racing, ya que muchos se preguntan por qué no fue Enzo Copetti, goleador del equipo, el encargado. Justamente sobre eso habló el delantero que ahora defiende los colores del Charlotte FC de la MLS en una transmisión en vivo mediante la plataforma Twitch.

Cabe recordar que Racing se puso en ventaja en ese partido en el primer tiempo por un gol de penal, ejecutado por Matías Rojas: “Lo voy a decir por última vez... El primer penal lo estaba por patear yo porque estaba al borde de hacer el gol y me quedé con la pica de que si yo pateaba hacía el gol, pero como me empujaron y no pude patear... Y como Matías (Rojas) era el encargado de pegarle en los penales, ahí como qué... Cuando uno que viene convirtiendo no le dejan patear... Por ahí, son decisiones”.

Luego, en el segundo tiempo Rojas había sido reemplazado por Gabriel Hauche, por lo que hubo una charla entre varios futbolistas en el campo de juego sobre quién debía patearlo: “Después, (en el segundo penal) yo ya estaba cansado y como no me sentía confiado decidí decirle a otros chicos si querían patear”.

Copetti, que con la camiseta de Racing había convertido tres goles de penal, ese año había fallado uno ante Independiente en el clásico y otro ante Boca Juniors en la definición de las semifinales de la Copa de la Liga, por lo que las estadísticas no lo acompañaban. Sin embargo, era el máximo artillero del equipo. También eran opciones Hauche y Leonardo Sigali, dos referentes, o Gonzalo Piovi, acostumbrado a patear en Argentinos Juniors.

Finalmente, Galván aceptó el reto y su disparo fue contenido por Armani. Si lo hubiese convertido, la Academia se hubiese quedado con el trofeo, pero finalmente fue Boca Juniors el que sumó esa estrella en un final de película.

