Martín Demichelis habló tras el empate de River Plate en Tucumán: el mensaje a Paradela y su advertencia a Fluminense

River Plate igualó 1 a 1 ante Atlético en Tucumán este viernes por la noche en un empate con sabor a victoria, porque el visitante jugó casi todo el partido con 10 por la expulsión de José Paradela y porque empezó abajo en el marcador debido al tanto de Mateo Coronel. En conferencia de prensa, Martín Demichelis reconoció este sabor dulce que sintió tras el pitazo final y aplaudió a sus futbolistas.

“Nos vamos reconfortados con el punto. No vinimos a buscar uno, pero por el gol prematuro y la expulsión de José (Paradela) se presentaba todo para irnos con las manos vacías, pero el equipo volvió a mostrar el temple y la actitud de seguir compitiendo así que me voy más que contento”, señaló el DT del Millonario que sacó pecho en conferencia de prensa.

Consultado justamente por la tarjeta roja que vio el ex mediocampista de Gimnasia, quien en dos minutos recibió dos amarillas, respondió: “José es un chico muy sensible desde lo emocional, creo que tuvo razón en la protesta (de un lateral) porque la pelota se había ido, me dio esa sensación desde donde yo estaba. Y él entró en esos segundos de desequilibrio emocional que lo llevaron a cometer el siguiente error (darle un manotazo a un rival). Siempre digo que se gana, se empata y se aprende y desde lo ocurrido hoy, estoy seguro que aprendió mucho”.

El entrenador elogió constantemente en la conferencia de prensa a sus futbolistas, porque pese a perder 1 a 0 y contar con un futbolista menos que el adversario, fueron en búsqueda del empate, que llegó sobre el cierre por el gol en contra de Joaquín Pereyra. Cabe recordar que para este partido el DT apostó por un equipo con varios suplentes ya que el martes debe viajar a Brasil para enfrentar a Fluminense por la Copa Libertadores. Sobre este duelo, sostuvo: “Fluminense es el rival más duro del grupo y me animo a decir que de Brasil, nosotros vamos a ir a intentar ganar, como hicimos acá. Vamos a plantarle cara y a jugar de igual a igual. Después veremos quién demostró estar mejor en la cancha”.

Después de ese partido, el domingo recibirá a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico. Sobre ese encuentro, Demichelis evitó hablar para no adelantarse y remarcó que se fue muy conforme con la actitud de sus dirigidos en el 1 a 1 en Tucumán.

Otras frases de Demichelis

“Llegó sobre le final ese gol, pero la idea del equipo con uno menos era no resignar el resultado hasta último momento e ir en búsqueda de acciones de gol”.

“El equipo no baja el rendimiento, independientemente de quien entra y quien sale”.

“Robert Rojas tuvo que salir (en el entretiempo) porque necesitábamos a alguien de las características de Milton (Casco) para rodear a Palavecino con él y Elías (Gómez) para buscar un juego más directo. De esa manera intentamos jugar más en campo contrario. Como dije antes, las características de mis jugadores me permiten ir variando”.

“El punto nos reconforta desde el esfuerzo”.

“Hoy no se ganó nada, hay que seguir trabajando y buscar mucho más”.

“Lo primero que pensé fue en equiparar el sistema del rival y la intensidad porque por la capacidad técnica y la jerarquía de mis jugadores posiblemente saliéramos favorecidas. Esa fue la idea inicial”.

“El fútbol argentino está muy equiparado, todos los partidos cuestan y hoy, incluso en inferioridad numérica y desventaja en el marcador, seguimos en carrera y sin perder las formas”.

