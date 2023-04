La explicación detrás del llamativo tiro libre sancionado en contra de Argentinos que abrió el debate en las redes: por qué acertó el árbitro

Tanto Miguel Ángel Torrén como el arquero Federico Lanzillota se dieron cuenta rápidamente de que esto no estaba permitido. Seguramente Santiago Montiel no conocía al detalle el reglamento, por eso llevó a cabo esa acción e incluso se mostró ampliamente sorprendido al recibir la amonestación por parte del árbitro venezolano Jesús Valenzuela. Todo lo hecho por la máxima autoridad del encuentro estuvo en sintonía con las leyes del fútbol.

El lateral izquierdo de Argentinos Juniors tenía controlada la pelota por la banda cuando el reloj se encaminaba a los 23 minutos del primer tiempo y su equipo ya vencía por 1-0 a Corinthians en el Arena Corinthians por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Tal vez pensando en reiniciar el juego desde el arquero o con la idea de llevar a cabo una picardía para dejar que pasaran los minutos, el futbolista –que es primo del defensor que pateó el penal para ser campeones del mundo en Qatar– levantó la pelota, hizo jueguitos y se la pasó a su arquero con la cabeza.

Lanzillota entendió que eso no era válido, por eso rápidamente devolvió una sonrisa y no tomó el balón con la mano. Torrén, por su lado, agitó sus brazos para evitar que Montiel lleve a cabo tal accionar. Valenzuela no dudó un minuto: pitó la falta y sacó la tarjeta amarilla mientras algunos de los compañeros del protagonista de la jugada reclamaban sin entender qué le habían cobrado.

Pero el reglamento es claro en su artículo 12: “Se concederá un libre indirecto si un jugador inicia una acción que trate de burlar la Regla deliberadamente para hacerle llegar el balón al guardameta (incluso desde un tiro libre o un saque de meta) con la cabeza, el pecho, la rodilla, etc., independientemente de que el guardameta llegue a tocar el balón con la mano o el brazo. Se sancionará al guardameta en caso de ser responsable de iniciar la acción de manera deliberada”.

Finalmente, esta jugada no terminó influyendo en el resultado final ni empañando el aporte vital que tuvo el ex lateral de River Plate en el triunfo del Bicho en Brasil. Montiel, que llegó libre a La Paternal en 2022, fue el encargado de desbordar a los 12 minutos para llegar hasta el fondo y meter el centro preciso que derivó en el tanto del uruguayo Javier Cabrera.

El equipo de Gabriel Milito está puntero en su zona con seis unidades en estas dos primeras fechas, por encima de Corinthians (3), Independiente del Valle de Ecuador (3) y Liverpool de Uruguay (0). El próximo martes 2 de mayo visitará Uruguay para afrontar la tercera jornada del certamen.

