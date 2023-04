El alocado festejo de Enzo Pérez con Demichelis que causó furor tras el triunfo por la Libertadores: la explicación del capitán de River Plate

River Plate dio una gran muestra de carácter y goleó por 4 a 2 a Sporting Cristal de Perú, en su debut como local en la Copa Libertadores. Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco (en dos ocasiones) y Pablo Solari convirtieron para el Millonario, mientras que el brasileño Ignacio Da Silva y el ecuatoriano Washington Corozo marcaron para los peruanos. El equipo de Martín Demichelis logró sus primeros puntos en el grupo D y se posiciona tercero, detrás de Fluminense de Brasil (6) y The Strongest de Bolivia (3), que tiene mejor diferencia de gol (+1 contra 0). En último lugar se encuentra el Sporting Cristal sin unidades.

Pese al golpe que sufrió en los primeros minutos, River Plate lo dio vuelta en el primer tiempo. Sin embargo, volvió a recibir dos mazazos sobre el final de esta etapa por la expulsión de Enzo Díaz y el inmediato gol de tiro libre de Corozo. Nuevamente, el Millonario supo salir adelante de este mal momento y al comienzo del complemento asestó dos nuevos goles para sumar tres puntos vitales.

Fue tal la euforia que esto generó, que las cámaras de la transmisión captaron el momento justo del alocado festejo de Enzo Pérez con Martín Demichelis. El capitán se le trepó por las espalda y le besó el cuello. Esta imagen recorrieron rápidamente las redes sociales y se volvieron virales. “Fue por un poco de todo. Alocado por todo lo que estábamos viviendo”, reconoció el mendocino, emblema del equipo.

“No habíamos empezado, bien pero el equipo siempre mantuvo esa tranquilidad y confianza para jugar. Fue fue un poco de todo, eso de sacarnos lo que veníamos sintiendo porque más allá que habíamos hecho bien las sosas en el partido no podíamos convertir. Al tener uno menos, y lo que significa jugar la Copa Libertadores, que de local no podés perder, tenes que ganar, era importante. Y se dio ese festejo que no es la primera vez que lo hago. Ya lo he hecho anteriormente con Marcelo (Gallardo), en festejos de partidos tan emotivos”, explicó el mendocino, emblema de este River Plate.

A su lado se encontraba Martín Demichelis, quien sonriente contó: “A Enzo no lo vi venir, casi me tumba, ya no estoy para esos trotes. Trabajamos todos juntos, tenemos buena vibra y seguimos empujando. Esa parte humana del grupo lo hace competitivo”.

Otras frases del técnico de River Plate en laa conferencia de prensa:

“Esa fue una jugada fatídica para nosotros, no solo nos quedamos con uno menos sino que nos empatan. En n ese momento te ves con uno menos y un punto de seis. Vimos a los laterales como posible alternativa, pero al recibir el gol nos quedamos ahí, no quería quitarle la posiblidad a los chicos que estaban muy bien y tenían presencia ofensiva”.

“Al grupo lo vi bien en lo anímico y físico y se podía seguir arriesgando. Por eso hablamos en el entretiempo de seguir con la línea de tres. Ellos ejecutaron todo bien y ganaron el partido. Le agraadezco al plantel y a la gente que no deja de apoyar”.

“A Nico (De La Cruz) que había jugado 90 minutos ante Newell’s lo vi bien y eso que estaba más relajado Rodri (Aliendro), con buenos rendimientos. Son pequeños detalles. Nico es más ofensivos que Rodrigo que es más defensvio. Si iniciaba Rodri nos faltaba ser más ofensivos y hubiesen dicho por qué no jugó. Aposté por Nico de arranque aunque Rodri lo hubiese hecho bien. No tenía dudas”.

“El partido lo teníams que ganar desde el vamos, y lo arrancamos perdiendo desde el vamos por esa pelota parada”.

“Pablo Solari se va entrenando a la par de los titulares y esperando por una oportuniad. Le tocó salir pero no por haber hecho mal las cosas. El otro día hizo un gol y hoy entró con esa confianza, que en la primera jugada ya se dio cuenta que podía hacer daño. Confiaba en él que podía ganar. Tiene que seguir trabajando, seguramente nos dará mucho como el resto del grupo”.

